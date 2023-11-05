В Улан-Удэ отопление мкрн Стеклозавод переключено на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ ТГК-14 накануне завершило заключительный этап проекта по снижению вредного воздействия на экологию - начала работу повысительно-насосная станция в поселке Стеклозавод. 10 тыс жителей микрорайона начали отапливаться по постоянной схеме от ТЭЦ-1, сообщили в правительстве Бурятии.«Это был первый этап проекта «Чистого воздуха» в Улан-Удэ. Он позволил, в первую очередь, закрыть мазутные котельные, повысить надежность теплоснабжения, чтобы аварийных ситуаций не было. Все это стало возможным благодаря федеральной поддержке. В целом сложилась финансовая модель: при поддержке правительства России по поручению президента страны, при нашем участии и при внебюджетном финансировании, которое вложила ТГК-14, мы обеспечили теплоснабжение района, сделали воздух чище, а город красивее», -заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.Проект реконструкции системы теплоснабжения поселка Стеклозавод позволил закрыть четыре мазутные и угольные котельные – самого поселка, 10 квартала, республиканских психоневрологического и противотуберкулезного диспансеров. Для этого ТГК-14 построила почти 12 км трубопровода от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 до поселка, обновило 640 метров существующих сетей. Реконструировано более 5 км тепломагистрали №3.«В рамках проекта проделан большой объем работ. Начали мы 20 февраля и уложились в восемь месяцев. Это хороший срок для проектов такого уровня. Буквально в течение этого месяца мы завершим все работы по благоустройству. Основной объем асфальтирования уже выполнен. 26 тысяч кв метров - это достаточно большой объем. Осталось совсем немного времени до окончания благоустройства. Но главное, конечно, то, что мы можем наблюдать: трубы старой котельной Стеклозавода, которые находятся совсем недалеко, уже не работают», - отметил председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.Напомним, план мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в Улан-Удэ разработан и утвержден во исполнение прямого поручения президента РФ Владимира Путина. Поэтому финансирование проекта получил из источников различного уровня. Общая сумма инвестиций – более 2,2 млрд рублей.«Очень радует, что нашей команде удается постоянно работать по модернизации и по строительству новых сетей. А это значит, что мы можем обеспечить наших горожан теплом и уютом. Запуском сегодня третьей тепломагистрали мы завершили модернизацию всех наших существующих теплосетей в городе. Наши теплосети вводились в 1962, 1965 годах. Прошло почти 60 лет, - напомнил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - У нас в мастер-плане есть план построить еще одну тепломагистраль – номер 7. От ТЭЦ-2 до авиазавода. И тогда мы закроем еще около 200 котельных».На реализацию первого этапа проекта администрация Улан-Удэ получила более 1,2 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита. Проведен комплекс работ на тепломагистрали №3, расположенной в Железнодорожном районе: реконструированы теплосети (438,9 м надземных сетей и 1572,6 м – подземных) и ремонт повысительной насосной станции. Работы велись на сетях в створе улиц Пушкина и Трактовой, большая часть из которых заменена. Реализацией проекта за счёт средств республиканского бюджета (1,17 млрд рублей) занималось муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик».На первую очередь второго этапа проекта Фонд развития территорий направил 300 млн рублей, ТГК-14 вложила 239 млн собственных средств. На них возведена повысительно-насосная станция и часть трубопровода. Вторая очередь второго этапа была профинансирована Фондом национального благосостояния на 402 млн рублей, а теплоснабжающая компания вложила еще свыше 110 млн рублей. Построены и реконструированы тепловые сети, модернизированы котельная РПНД и центральные тепловые пункты.На централизованное теплоснабжение переведено 253 объектов Улан-Удэ (65 многоквартирных домов, семь соцобъектов, 181 частный дом). Теплосети проходят по улицам Гагарина, Коллективная, Левченко, Воронежская.Закрытые котельные были нерентабельными и неэффективными. Их закрытие повысит эффективность энергоснабжения, снизит негативное воздействие на окружающую среду и эксплуатационные затраты.Наиболее крупная из закрываемых котельных – котельная поселка Стеклозавод строилась в 1956 году в составе Улан-Удэнского стекольного завода и уже выработала нормативный ресурс. Ее мазутные емкости расположены в водоохранной зоне Селенги – главного притока Байкала, что несло угрозу не только воздушному бассейну города, но и экосистеме озера. Мазутная котельная «10 квартал» была построена в 1968 году. Срок службы ее основного оборудования превышал нормативный.Котельная Республиканского психоневрологического диспансера 1980 года постройки работала на угле. На этом же виде топлива снабжался теплом Республиканский психоневрологический диспансер. Его котельная была построена в 1997 году. Сегодня все эти четыре котельные закрыты.Фото: egov-buryatia.ru