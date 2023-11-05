Общество 05.11.2023 в 10:17
В Бурятии субподрячик моста через Уду обвиняется в невыплате зарплаты
Предприниматель из Чувашии задолжал 41 работнику почти 4,3 млн рублей, хотя деньги на счетах компании были
Текст: Номер один
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего генерального директора коммерческой организации, зарегистрированной в Чувашии. Он обвиняется в «частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый заключил договор субподряда с компанией, возводящей автомобильный мост через реку Уду в Улан-Удэ, и принял на себя обязательства по переустройству коммуникаций на объекте строительства. Для выполнения контракта предприниматель набрал в организацию работников из числа местных жителей.
Однако, с конца сентября 2021 года он при наличии достаточных финансовых средств на счетах компании стал задерживать выплату им заработной платы и в течение следующего года допустил частичную невыплату свыше трех месяцев или полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и расчетов при увольнении. Также некоторым работникам выплачивалась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. В итоге в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 41 работником на общую сумму почти 4,3 млн рублей.
В рамках уголовного дела для обеспечения решений по гражданским искам, а также возможной конфискации имущества и исполнения наказания в виде штрафа судом по ходатайству следствия на имущество организации на сумму более 16 млн. рублей, в том числе дебиторскую задолженность, наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
Напомним, третий мост «Талаан» («Удача») соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, что решит проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы. Длина моста - 202 метра, ширина - 26 метров. Будет четыре полосы. Строительство третьего моста через Уду началось весной 2020 года, а в самом конце 2022 года строители окончательно соединили пролетные строения моста.
Транспортная структура города Улан-Удэ получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство сопредельных районов. Специалисты утверждают, что мост кардинально решит проблемы пробок в центре нашего города. Открытие долгожданного моста запланировано на июль 2024 года. А строится он по прямому поручению Владимира Путина, которое он дал после пресс-конференции, на которой его внимание привлекли шумные журналисты из Бурятии.
Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова
Следствием установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый заключил договор субподряда с компанией, возводящей автомобильный мост через реку Уду в Улан-Удэ, и принял на себя обязательства по переустройству коммуникаций на объекте строительства. Для выполнения контракта предприниматель набрал в организацию работников из числа местных жителей.
Однако, с конца сентября 2021 года он при наличии достаточных финансовых средств на счетах компании стал задерживать выплату им заработной платы и в течение следующего года допустил частичную невыплату свыше трех месяцев или полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и расчетов при увольнении. Также некоторым работникам выплачивалась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. В итоге в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 41 работником на общую сумму почти 4,3 млн рублей.
В рамках уголовного дела для обеспечения решений по гражданским искам, а также возможной конфискации имущества и исполнения наказания в виде штрафа судом по ходатайству следствия на имущество организации на сумму более 16 млн. рублей, в том числе дебиторскую задолженность, наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
Напомним, третий мост «Талаан» («Удача») соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, что решит проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы. Длина моста - 202 метра, ширина - 26 метров. Будет четыре полосы. Строительство третьего моста через Уду началось весной 2020 года, а в самом конце 2022 года строители окончательно соединили пролетные строения моста.
Транспортная структура города Улан-Удэ получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство сопредельных районов. Специалисты утверждают, что мост кардинально решит проблемы пробок в центре нашего города. Открытие долгожданного моста запланировано на июль 2024 года. А строится он по прямому поручению Владимира Путина, которое он дал после пресс-конференции, на которой его внимание привлекли шумные журналисты из Бурятии.
Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова