Общество 05.11.2023 в 16:00

В Усть-Баргузине на пожаре погибли два человека

Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования
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Текст: Номер один
В Усть-Баргузине на пожаре погибли два человека
В Бурятии в Баргузинском районе во второй половине дня на телефон пожарной охраны поступила информация о загорании жилого дома по улице Красноармейской в Усть-Баргузине. На место вызова незамедлительно были направлены огнеборцы Баргузинского отряда ГПС Бурятии, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

На момент прибытия  пожарных горели надворные постройки и дом. В ходе тушения в одном из жилых помещений были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. Пожар ликвидирован на площади 94 кв метра.

Обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Фото: @mchsburyatia
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