В Усть-Баргузине на пожаре погибли два человека

В Бурятии в Баргузинском районе во второй половине дня на телефон пожарной охраны поступила информация о загорании жилого дома по улице Красноармейской в Усть-Баргузине. На место вызова незамедлительно были направлены огнеборцы Баргузинского отряда ГПС Бурятии, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и дом. В ходе тушения в одном из жилых помещений были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. Пожар ликвидирован на площади 94 кв метра.Обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.Фото: @mchsburyatia