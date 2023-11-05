Общество 05.11.2023 в 16:05
Никита Суханов из Бурятии - призер конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
Его фильм о водном сплаве по Иркуту конкурировал с 56 лучшими видеопутешествиями
Текст: Номер один
Никита Суханов из Бурятии занял второе место в номинации «Водное путешествие» Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – земля приключений». Итоги конкурса подведены на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Хочу поблагодарить тех, кто принял участие в конкурсе. Я не знаю ничего лучше для проведения свободного времени, чем путешествия. Это не декларация, не заявление со сцены. Я так живу. Вот уже десять лет я все свои короткие отпуска провожу на Дальнем Востоке. Материалы присланных на конкурс путешествий помогут кому-то принять решение поехать туда. Мы обратились с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину поддержать наш конкурс и дать поручение нашим телевизионным каналам показать фильмы об этих путешествиях на большом экране. Я очень надеюсь, что наше предложение будет поддержано. Отдельно хочу поблагодарить жюри. Работа проделана огромная. Надо было отсмотреть более двухсот фильмов. Мы принципиально в эту работу не вмешивались», – сказал на торжественной церемонии награждения полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Гран-при» (лучшее путешествие по Дальнему Востоку) получил приморец Антон Конобиевский, совершивший одиночный подход на каяке по побережью Приморского края от бухты Дубовой до Владивостока положительностью 17 дней и протяженностью 500 километров.
В номинации «Водное путешествие» первое место заняла Алиса Слыщенко из Камчатского края. Она совершила однодневный поход на паруснике на мыс Зелёный на Камчатке. Второе место получили Никита Суханов из Бурятии, выполнивший однодневный сплав по реке Иркут вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана, и петербурженка Анна Васильева за 12-дневный поход на байдарках по северному морю рядом с полярный кругом на Чукотке.
Никита Суханов отправился в свой первый сплав по горной реке Бурятии - Иркут, Тункинский район. На протяжении всего сплава команду окружала Тункинская долина, с ее громадами гор Саянского хребта. В любой момент можно было выйти на берег и пойти по бруснику или грибы - край полон природных богатств.
«Я бывал много где, но, честное слово, в эти пейзажи влюбляюсь каждый раз по-новой. Хотя засматриваться тоже опасно, на горном Иркуте нужно быть очень внимательным», - признается путешественник.
Всего в адрес оргкомитета конкурса «Дальний Восток – земля приключений» поступило более двухсот отчётов о путешествиях по дальневосточным регионам. Для оценки членами жюри было отобрано 56 лучших видеопутешествий.
В состав жюри вошли Матвей Шпаро, Валдис Пельш, Тимофей Баженов, Дмитрий Крылов, Евгений Сазонов, Николай Табашников, Богдан Булычев, Федор Конюхов, Александр Мороз, Михаил Кожухов, а также председатель центральной маршрутно-квалификационной комиссии Олег Жигарев.
Конкурс проводится по инициативе полпреда п резидента России в ДФО Юрия Трутнева. Для участия в конкурсе приглашались жители нашей страны, путешественники - профессионалы и любители, занимающиеся активным отдыхом, экспедициями и экстремальными видами туризма. По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока (топ-100).
Как сообщал «Номер один», ранее, в 2012 году, Никита Суханов стал одним из призеров всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Видеохостинг и диджитал-сервисы» арт-кластера «Таврида». На конкурсе Никита представил проект «По регионам!» и выиграл 1 050 000 рублей на его реализацию.
«Наш проект расскажет о пяти российских регионах с самыми низкими показателями уровня жизни: Бурятии, Туве, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесской республике и Еврейском автономном округе. Мы снимем пять выпусков, в них войдут истории жителей, которые по-настоящему любят свою Родину и развивают ее. Покажем природные достопримечательности и расскажем легенды сакральных мест. Так мы продемонстрируем ценность этих регионов для их жителей и гостей», – обещал Никита.
Фото: egov-buryatia.ru
«Хочу поблагодарить тех, кто принял участие в конкурсе. Я не знаю ничего лучше для проведения свободного времени, чем путешествия. Это не декларация, не заявление со сцены. Я так живу. Вот уже десять лет я все свои короткие отпуска провожу на Дальнем Востоке. Материалы присланных на конкурс путешествий помогут кому-то принять решение поехать туда. Мы обратились с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину поддержать наш конкурс и дать поручение нашим телевизионным каналам показать фильмы об этих путешествиях на большом экране. Я очень надеюсь, что наше предложение будет поддержано. Отдельно хочу поблагодарить жюри. Работа проделана огромная. Надо было отсмотреть более двухсот фильмов. Мы принципиально в эту работу не вмешивались», – сказал на торжественной церемонии награждения полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Гран-при» (лучшее путешествие по Дальнему Востоку) получил приморец Антон Конобиевский, совершивший одиночный подход на каяке по побережью Приморского края от бухты Дубовой до Владивостока положительностью 17 дней и протяженностью 500 километров.
В номинации «Водное путешествие» первое место заняла Алиса Слыщенко из Камчатского края. Она совершила однодневный поход на паруснике на мыс Зелёный на Камчатке. Второе место получили Никита Суханов из Бурятии, выполнивший однодневный сплав по реке Иркут вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана, и петербурженка Анна Васильева за 12-дневный поход на байдарках по северному морю рядом с полярный кругом на Чукотке.
Никита Суханов отправился в свой первый сплав по горной реке Бурятии - Иркут, Тункинский район. На протяжении всего сплава команду окружала Тункинская долина, с ее громадами гор Саянского хребта. В любой момент можно было выйти на берег и пойти по бруснику или грибы - край полон природных богатств.
«Я бывал много где, но, честное слово, в эти пейзажи влюбляюсь каждый раз по-новой. Хотя засматриваться тоже опасно, на горном Иркуте нужно быть очень внимательным», - признается путешественник.
Всего в адрес оргкомитета конкурса «Дальний Восток – земля приключений» поступило более двухсот отчётов о путешествиях по дальневосточным регионам. Для оценки членами жюри было отобрано 56 лучших видеопутешествий.
В состав жюри вошли Матвей Шпаро, Валдис Пельш, Тимофей Баженов, Дмитрий Крылов, Евгений Сазонов, Николай Табашников, Богдан Булычев, Федор Конюхов, Александр Мороз, Михаил Кожухов, а также председатель центральной маршрутно-квалификационной комиссии Олег Жигарев.
Конкурс проводится по инициативе полпреда п резидента России в ДФО Юрия Трутнева. Для участия в конкурсе приглашались жители нашей страны, путешественники - профессионалы и любители, занимающиеся активным отдыхом, экспедициями и экстремальными видами туризма. По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока (топ-100).
Как сообщал «Номер один», ранее, в 2012 году, Никита Суханов стал одним из призеров всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Видеохостинг и диджитал-сервисы» арт-кластера «Таврида». На конкурсе Никита представил проект «По регионам!» и выиграл 1 050 000 рублей на его реализацию.
«Наш проект расскажет о пяти российских регионах с самыми низкими показателями уровня жизни: Бурятии, Туве, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесской республике и Еврейском автономном округе. Мы снимем пять выпусков, в них войдут истории жителей, которые по-настоящему любят свою Родину и развивают ее. Покажем природные достопримечательности и расскажем легенды сакральных мест. Так мы продемонстрируем ценность этих регионов для их жителей и гостей», – обещал Никита.
Фото: egov-buryatia.ru
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