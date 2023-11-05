Общество 05.11.2023 в 18:45

В Бурятии с начала года произошло 18 случаев травмирования людей на железной дороге

ВСЖД обеспокоена увеличением числа инцидентов на железнодорожной инфраструктуре
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Текст: Номер один
В Бурятии с начала года произошло 18 случаев травмирования людей на железной дороге
За десять месяцев нынешнего года на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточно-Сибирской магистрали зарегистрировано 40 несчастных случаев с участием пешеходов, из них 23 – со смертельным исходом. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Больше всего случаев травмирования произошло в зоне движения поездов в Иркутске и Улан-Удэ (по 14 случаев).  Восемь происшествий зарегистрировано в Тайшете и четыре – в Северобайкальске.

Причиной большинства происшествий стало пренебрежение гражданами правилами безопасности и пересечение железнодорожного полотна в неустановленных местах. Основными причинами несчастных случаев с несовершеннолетними стали «зацепинг» и оставление детей в опасной зоне.

Восточно-Сибирская магистраль в очередной раз призывает взрослых и детей быть более бдительными вблизи объектов инфраструктуры и неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на платформах, вокзалах и переходе через пути. Железная дорога является объектом повышенной опасности!

Фото: ВСЖД
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