Общество 05.11.2023 в 21:35
Осень: в стране проснулись Дед Морозы
Россияне обратились к рынку частных услуг для организации новогодних корпоративов
Текст: Номер один
В октябре интерес к услугам частных специалистов при подготовке грядущих корпоративов вырос более чем в 2,5 раза за год, сообщает Авито Услуги. Российские работодатели и владельцы частного бизнеса начали готовиться к новогодним праздникам корпоративам. В этом октябре спрос на частных специалистов по организации корпоративных праздничных мероприятий вырос на 163% по сравнению с прошлым годом и на 651% по сравнению с октябрем 2021 года.
Самыми востребованными стали следующие праздничные услуги: ведущий и программа (+219%), аренда помещения (+136%), банкеты и кейтеринги (+95%), перевозки для мероприятий (+77%), фото- и видеосъемка (+87%), макияж и прическа (+60% и +39% соответственно).
«К новогодним корпоративам всегда готовятся заранее, но в этом году предусмотрительность россиян бьет все рекорды. Ответственные за организацию праздника начали договариваться с арендодателями площадок, ведущими, музыкантами, кейтерингом и с другими провайдерами услуг почти за три месяца до Нового года. Это связано со стремлением выбрать еще не занятых специалистов и организовать корпоратив со всеми необходимыми услугами заранее по выгодным ценам, без спешки и стресса. В этом году заказчики чаще обращаются за такими услугами к частным специалистам: можно быстро подобрать подходящее по запросу предложение, а стоимость услуг у частника зачастую более выгодная, чем у крупных ивент-агентств. Такой формат позволяет уложиться в бюджет на мероприятие, особенно некрупным компаниями и среднему бизнесу. Рынок частных услуг реагирует на спрос: количество предложений по организации новогодних корпоративов на Авито Услугах выросло на 67% с прошлого года и продолжает расти, а всего на платформе сегодня более 30 тысяч предложений от специалистов, занимающихся организацией корпоративных мероприятий. Несмотря на широту выбора предложений, откладывать организацию корпоратива на последний момент не стоит, так как спрос продолжит расти», - комментирует Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах.
Организация новогоднего корпоратива в этом году начинается с ведущего
Спрос на услуги ведущих и составление программы мероприятия по сравнению с прошлым годом вырос заметнее всего. Так, в октябре 2023-го количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов на Авито Услугах вырос более чем в 3 раза (+219%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего — в Уфе (+821%), Екатеринбурге (+398%), Санкт-Петербурге (+384%), Ростове-на-Дону (286%) и Москве (+241%).
Стоимость услуг ведущего в этом году, как и в прошлом, начинается от 2500 рублей в час. Однако конечная стоимость новогоднего «тамады» будет зависеть от его опыта, локации корпоратива и, конечно, подготовленной программы.
Арендой площадок для новогоднего корпоратива стали интересоваться почти 2,4 раза чаще, чем в прошлом году
В октябре текущего года количество запросов на аренду площадок на Авито Услугах увеличилось почти в 2,4 раза (+135%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость аренды в среднем по стране стартует от 1 500 рублей в час, что на 6% меньше, чем годом ранее. Это средний показатель по России, и фактическая цена сильно разнится в зависимости от местоположения помещения, от его площади, количества украшений и посадочных мест.
Разнообразие частных подрядчиков в сфере перевозок для мероприятий выросло на треть
Для организации выездных праздников работодатели обращаются за услугами перевозок для мероприятий и аренды транспорта
Спрос в этой категории на Авито Услугах по всей стране вырос на 77% в октябре 2023-го по сравнению с прошлым годом. При этом предложение пассажирских перевозок на новогодние корпоративы выросло на 32% год к году. В среднем по стране средняя стоимость часа поездки в нынешнем октябре составила 2300 рублей — это на 15% выше, чем в октябре прошлого года. Конечная стоимость услуги зависит от типа транспорта, дальности поездки или времени в пути.
Фото- и видеосъемку на корпоративах все чаще доверяют профессионалам
Важная часть такого праздника как корпоратив — фото- и видеосъемка, поэтому интерес к услугам фотографов и видеографов только растет. В среднем по России на Авито Услугах спрос на фото- и видеосъемку новогодних корпоративов с текущего октября вырос на 87% год к году и в 3,7 раза (+272%) за 2 года — с октября 2021-го. Стоимость услуг фото- и видео-специалистов на новогодний корпоратив в среднем по России начинается от 2000 рублей за вечер, но зависит от времени работы специалиста, оборудования и скорости обработки фото и видео после мероприятия.
Визажистов и парикмахеров для подготовки к новогоднему корпоративу бронируют за три месяца
Интерес к услугам визажистов и парикмахеров для подготовки к новогоднему мероприятию в октябре 2023 года вырос на 60% и 39% соответственно по сравнению с прошлым годом. Средняя цена макияжа по стране в этом году — от 1500 рублей, а прически — от 1000 рублей. В зависимости от региона эта цена может меняться: например, в столице мэйк-ап на корпоратив обойдется девушкам не менее чем в 2000 рублей, а несложная прическа — в 1600 рублей. Кроме того, многие визажисты и стилисты по прическам готовы выехать непосредственно на мероприятие и предоставлять свои услуги на площадке проведения праздника. Опция «выезда» мастера также повышает стоимость его услуг.
Стоимость новогоднего банкета за год не изменилась
Невозможно представить корпоратив — тем более новогодний — без праздничного стола. Так, сегодня на Авито Услугах спрос на кейтеринг на новогодний корпоратив вырос почти вдвое (+95%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всей России. В связи с высоким спросом не отстает и динамика в структуре предложения — за последний год рост составил 94%, а за 2 года количество предложений на платформе выросло втрое (+209%). В среднем по стране стоимость банкета может начинаться от 1000 рублей на человека и расти в зависимости от количества и разнообразия блюд.
Поверим Авито в этом, хотя... Хотя стоимость банкетов, конечно, очень сильно варьируется. Если вы закажете его в ближайшей точке шаурмы, то, наверное, можно уложиться и в тысячу.
Ну, и как сообщал «Номер один», на Авито Работе появились первые вакансии для артистов на роли зимних волшебников. Каких еще сотрудников подыскивают для создания праздничного настроения, рассказали эксперты джоб-платформы.
Фото: «Номер один»
Самыми востребованными стали следующие праздничные услуги: ведущий и программа (+219%), аренда помещения (+136%), банкеты и кейтеринги (+95%), перевозки для мероприятий (+77%), фото- и видеосъемка (+87%), макияж и прическа (+60% и +39% соответственно).
«К новогодним корпоративам всегда готовятся заранее, но в этом году предусмотрительность россиян бьет все рекорды. Ответственные за организацию праздника начали договариваться с арендодателями площадок, ведущими, музыкантами, кейтерингом и с другими провайдерами услуг почти за три месяца до Нового года. Это связано со стремлением выбрать еще не занятых специалистов и организовать корпоратив со всеми необходимыми услугами заранее по выгодным ценам, без спешки и стресса. В этом году заказчики чаще обращаются за такими услугами к частным специалистам: можно быстро подобрать подходящее по запросу предложение, а стоимость услуг у частника зачастую более выгодная, чем у крупных ивент-агентств. Такой формат позволяет уложиться в бюджет на мероприятие, особенно некрупным компаниями и среднему бизнесу. Рынок частных услуг реагирует на спрос: количество предложений по организации новогодних корпоративов на Авито Услугах выросло на 67% с прошлого года и продолжает расти, а всего на платформе сегодня более 30 тысяч предложений от специалистов, занимающихся организацией корпоративных мероприятий. Несмотря на широту выбора предложений, откладывать организацию корпоратива на последний момент не стоит, так как спрос продолжит расти», - комментирует Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах.
Организация новогоднего корпоратива в этом году начинается с ведущего
Спрос на услуги ведущих и составление программы мероприятия по сравнению с прошлым годом вырос заметнее всего. Так, в октябре 2023-го количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов на Авито Услугах вырос более чем в 3 раза (+219%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего — в Уфе (+821%), Екатеринбурге (+398%), Санкт-Петербурге (+384%), Ростове-на-Дону (286%) и Москве (+241%).
Стоимость услуг ведущего в этом году, как и в прошлом, начинается от 2500 рублей в час. Однако конечная стоимость новогоднего «тамады» будет зависеть от его опыта, локации корпоратива и, конечно, подготовленной программы.
Арендой площадок для новогоднего корпоратива стали интересоваться почти 2,4 раза чаще, чем в прошлом году
В октябре текущего года количество запросов на аренду площадок на Авито Услугах увеличилось почти в 2,4 раза (+135%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость аренды в среднем по стране стартует от 1 500 рублей в час, что на 6% меньше, чем годом ранее. Это средний показатель по России, и фактическая цена сильно разнится в зависимости от местоположения помещения, от его площади, количества украшений и посадочных мест.
Разнообразие частных подрядчиков в сфере перевозок для мероприятий выросло на треть
Для организации выездных праздников работодатели обращаются за услугами перевозок для мероприятий и аренды транспорта
Спрос в этой категории на Авито Услугах по всей стране вырос на 77% в октябре 2023-го по сравнению с прошлым годом. При этом предложение пассажирских перевозок на новогодние корпоративы выросло на 32% год к году. В среднем по стране средняя стоимость часа поездки в нынешнем октябре составила 2300 рублей — это на 15% выше, чем в октябре прошлого года. Конечная стоимость услуги зависит от типа транспорта, дальности поездки или времени в пути.
Фото- и видеосъемку на корпоративах все чаще доверяют профессионалам
Важная часть такого праздника как корпоратив — фото- и видеосъемка, поэтому интерес к услугам фотографов и видеографов только растет. В среднем по России на Авито Услугах спрос на фото- и видеосъемку новогодних корпоративов с текущего октября вырос на 87% год к году и в 3,7 раза (+272%) за 2 года — с октября 2021-го. Стоимость услуг фото- и видео-специалистов на новогодний корпоратив в среднем по России начинается от 2000 рублей за вечер, но зависит от времени работы специалиста, оборудования и скорости обработки фото и видео после мероприятия.
Визажистов и парикмахеров для подготовки к новогоднему корпоративу бронируют за три месяца
Интерес к услугам визажистов и парикмахеров для подготовки к новогоднему мероприятию в октябре 2023 года вырос на 60% и 39% соответственно по сравнению с прошлым годом. Средняя цена макияжа по стране в этом году — от 1500 рублей, а прически — от 1000 рублей. В зависимости от региона эта цена может меняться: например, в столице мэйк-ап на корпоратив обойдется девушкам не менее чем в 2000 рублей, а несложная прическа — в 1600 рублей. Кроме того, многие визажисты и стилисты по прическам готовы выехать непосредственно на мероприятие и предоставлять свои услуги на площадке проведения праздника. Опция «выезда» мастера также повышает стоимость его услуг.
Стоимость новогоднего банкета за год не изменилась
Невозможно представить корпоратив — тем более новогодний — без праздничного стола. Так, сегодня на Авито Услугах спрос на кейтеринг на новогодний корпоратив вырос почти вдвое (+95%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всей России. В связи с высоким спросом не отстает и динамика в структуре предложения — за последний год рост составил 94%, а за 2 года количество предложений на платформе выросло втрое (+209%). В среднем по стране стоимость банкета может начинаться от 1000 рублей на человека и расти в зависимости от количества и разнообразия блюд.
Поверим Авито в этом, хотя... Хотя стоимость банкетов, конечно, очень сильно варьируется. Если вы закажете его в ближайшей точке шаурмы, то, наверное, можно уложиться и в тысячу.
Ну, и как сообщал «Номер один», на Авито Работе появились первые вакансии для артистов на роли зимних волшебников. Каких еще сотрудников подыскивают для создания праздничного настроения, рассказали эксперты джоб-платформы.
Фото: «Номер один»