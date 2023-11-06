В Улан-Удэ вновь замерзают жители мкр. Дивизионный

Вчера, 5 ноября, в военном городке мкр. Дивизионый жители многоквартирных домов вновь остались без благ цивилизации. В местной котельной ремонтировали котел, из-за этого в квартирах резко похолодало.

В оперативной сводке по городу сообщается о том, что в 12.20 5 ноября для устранения утечки на котлоагрегате № 5 котельной № 839 ст. Дивизионная снижены параметры подачи теплоснабжения потребителям 13 домов, в казармах, школе № 58 и в детском саду № 42 «Сказка».

«В 21:15 работы завершены, котлоагрегат в работе, температурный режим восстановлен. Время устранения аварии составило 08 час. 55 мин.», - отчитались в сводке.

Жители, между тем, возвращения тепла не почувствовали. Вот что они писали после полуночи в местном вайбер-чате:

«Батареи еле тёплые, в квартире холодно, за что платить?», «Звонила в аварийную, ремонт котла ещё не закончили, делают, когда закончат, не знают», «Спим в шерстяных носках, и под двумя одеялами, даже обогреватель не помогает».

Сегодня утром жалобы на холод в квартирах продолжились, помимо этого в некоторых домах пропала холодная вода.

«Видимо, если подают что-то одно, то вырубают другое, одновременное получение всех благ цивилизации не предусмотрено», - пишут жители.





Фото: "Номер один"