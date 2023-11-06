Общество 06.11.2023 в 10:55
В Улан-Удэ появился теплый павильон
Его установили в парке «Юбилейный»
Текст: "Номер один"
Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», в парке «Юбилейный» недавно установили теплый павильон для посетителей парка.
Согреться в павильоне можно благодаря инфракрасным лампам, которые прикреплены к потолку павильона. Также внутри можно зарядить мобильные телефоны.
На павильоне приделан логотип телеканала «ТНТ», который, судя по всему, и установил его. Теплый павильон находится неподалеку от катка.
Фото: скриншот из "Весь Улан-Удэ"
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