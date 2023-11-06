Общество 06.11.2023 в 10:55

В Улан-Удэ появился теплый павильон

Его установили в парке «Юбилейный»

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ появился теплый павильон

Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», в парке «Юбилейный» недавно установили теплый павильон для посетителей парка.

Согреться в павильоне можно благодаря инфракрасным лампам, которые прикреплены к потолку павильона. Также внутри можно зарядить мобильные телефоны.

На павильоне приделан логотип телеканала «ТНТ», который, судя по всему, и установил его. Теплый павильон находится неподалеку от катка.


Фото: скриншот из "Весь Улан-Удэ"

 

Теги
парк юбилейный павильон тепло

Все новости

В Улан-Удэ появился теплый павильон
06.11.2023 в 10:55
В Улан-Удэ вновь замерзают жители мкр. Дивизионный
06.11.2023 в 10:32
Оплата штрафа ГИБДД несколько раз
06.11.2023 в 09:00
Альпинисты из Бурятии установили флаги республики сразу на двух пиках Таджикистана
06.11.2023 в 07:00
Осень: в стране проснулись Дед Морозы
05.11.2023 в 21:35
Половить омулька на Новом Арбате
05.11.2023 в 20:05
В Бурятии с начала года произошло 18 случаев травмирования людей на железной дороге
05.11.2023 в 18:45
Бурятия демонстрирует технологии будущего на выставке «Россия»
05.11.2023 в 17:33
Никита Суханов из Бурятии - призер конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
05.11.2023 в 16:05
В Усть-Баргузине на пожаре погибли два человека
05.11.2023 в 16:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ вновь замерзают жители мкр. Дивизионный

Люди регулярно жалуются на холод в квартирах

06.11.2023 в 10:32
Оплата штрафа ГИБДД несколько раз
Можно ли вернуть деньги?
06.11.2023 в 09:00
Альпинисты из Бурятии установили флаги республики сразу на двух пиках Таджикистана
Отважным покорителем горных вершин пришлось столкнуться с суровыми испытаниями
06.11.2023 в 07:00
Осень: в стране проснулись Дед Морозы
Россияне обратились к рынку частных услуг для организации новогодних корпоративов
05.11.2023 в 21:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru