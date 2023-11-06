Общество 06.11.2023 в 11:33

В сотых кварталах Улан-Удэ построили сети водоснабжения

Протяженность сетей составляет более трех километров

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Текст: "Номер один"
В сотых кварталах Улан-Удэ построили сети водоснабжения

В Улан-Удэ завершилось строительство насосной станции, контррезервуаров и магистральных сетей водоснабжения в юго-западной части города. Готовность объекта составляет 100 %.

«Объект готов к эксплуатации. Мы обеспечили еще почти 7 тысяч жителей юго-западной части города чистой питьевой водой из централизованных источников. Проект реализовался по федеральной программе «Чистая вода» в два этапа. В прошлом году здесь были построены ПНС и часть магистральных сетей, в этом году - контррезервуары»,- рассказал заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников.

Сейчас идёт передача объекта МУП «Водоканал». После этого жители сотых кварталов смогут заключать договоры с муниципальным учреждением на подключение к сетям водоснабжения и пользоваться водой.

Объект строился три года.

Евгений Луковников осмотрел мощности повысительно-насосной станции и готовность двух контррезервуаров. Емкость каждой составляет 3300 кубометров.

«Оборудование здесь хорошее, сделаны точки подключения, к которому «Водоканал» будет подключать потребителей. Это многоквартирные дома, также предусмотрено подключение индивидуальных домов. Это 103, 104, 105 и другие микрорайоны. Здесь проживают около 83 тысяч человек», - отметил Евгений Луковников.

Стоимость работ составила 516 млн рублей.

Объект коммунальной инфраструктуры реализован в Улан-Удэ в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В республике введено в эксплуатацию уже более 50 км сетей водоснабжения.

 
Фото: минстрой Бурятии

Теги
вода сотые кварталы сети водоснабжения

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