В Улан-Удэ начали убирать снег
Коммунальные службы начали уборку снега и подсыпку дорог
Сейчас на городских улицах работают три пескоразбрасывателя, четыре больших трактора-щетки, два маленьких трактора-щетки.
- Уважаемые автомобилисты! Просим быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, - обращается к автолюбителям комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 698-489, 379-646.
Фото: администрация Улан-Удэ