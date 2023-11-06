Общество 06.11.2023 в 12:35

В Улан-Удэ начали убирать снег

Коммунальные службы начали уборку снега и подсыпку дорог

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ начали убирать снег

Сейчас на городских улицах работают три пескоразбрасывателя, четыре больших трактора-щетки, два маленьких трактора-щетки.

- Уважаемые автомобилисты! Просим быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, - обращается к автолюбителям комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 698-489, 379-646.

Фото: администрация Улан-Удэ

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