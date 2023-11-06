Общество 06.11.2023 в 13:20

В районе Бурятии жители дома добились возврата 100 тысяч рублей за ОДН

Защитить свои права смогли жители поселка Северомуйск

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Текст: "Номер один"
В районе Бурятии жители дома добились возврата 100 тысяч рублей за ОДН

По предписанию Госстройжилнадзора ресурсоснабжающая организация провела перерасчет начислений всем жителям дома по улице Школьная, 4 в поселке Северомуйск. Сумма перерасчета составила более 100 тысяч рублей.

В феврале 2017 года жителям дома по улице Школьная, 4 в поселке Северомуйск установили новый общедомовой прибор учета электроэнергии, но начисления по его данным не производили.

В апреле 2023 года собственники неожиданно получили квитанции с крупными начислениями за общедомовые нужды. Оказалось, что прибор ввели в эксплуатацию, не уведомив жителей, а весной 2023 года приняли его показания за расчетные.

Между тем, общедомовой прибор учета может быть признан пригодным для расчета оплаты за общедомовые нужды, если соблюдены несколько условий: в доме должно быть проведено обследование, чтобы подтвердить техническую возможность установки прибора, должны быть проверены его метрологические характеристики. Кроме того, собственников необходимо уведомить об установке прибора надлежащим образом. Все эти условия ни сетевая организация, ни гарантирующий поставщик не выполнили.

- Проверка выявила, что процедура допуска прибора в эксплуатацию была проведена с нарушениями, и данные с него нельзя признать расчетными. Госстройжилнадзор выдал предписание, согласно которому ресурсоснабжающая организация провела перерасчет начислений всем жителям дома, общая сумма перерасчета составила более 100 тысяч рублей, - сообщает надзорное ведомство.


Фото: "Номер один"

 

 

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ОДН перерасчет Госстройжилнадзор

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