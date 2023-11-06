В селе Бурятии испортилась питьевая вода

На днях жители села Бичура, проживающие в центре населенного пункта, столкнулись с неприятностями – вместо чистой воды из-под крана у них побежала грязная.

Проблемы начались вечером третьего ноября.

«Мы, многие жители благоустроек в центре, вчера и сегодня видим, что после аварии в котельной вода холодная бежит из кранов грязная, жёлтого цвета, и нигде нет поэтому поводу информации».

«Вчера вечером приблизительно в 10 часов вместо холодной воды пошла тёплая и грязная, как из труб отопления с таким же характерным запахом. Я, не смотря на то что каждый куб вывозки воды стоит дорого, решила воду пропустить, думала, что может опять была какая-то авария, но чем дольше я её пропускала, тем она становилась горячее», - жалуются люди.

ООО «Бичурское ЖКХ» своим клиентам советуте следующее: «Уважаемые жильцы, в связи с ухудшением качества холодной воды, рекомендуем использовать эту воду только для хозяйственных нужд. Для питья и приготовления пищи рекомендуем пользоваться водой, которую можно набрать в центральной котельной без ограничений. О выявлении причины ухудшения качества воды и сроках устранения сообщим дополнительно», - рекомендуют коммунальные службы.

Сегодня, 6 ноября проблема до сих пор не устранена, причина также неизвестна, сообщает паблик "Бичура-инфо. 24/7".

Напомним, недавно «Номер один» рассказывал о жителях села Мостовка, у которых из кранов бежит желтая, вонючая вода.





Фото: "Бичура-инфо. 24/7"