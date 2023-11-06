В Улан-Удэ коммунальные службы перевели на усиленный режим работы

В столице Бурятии для расчистки снега задействовали пескоразбрасывающие машины, тротуары чистят мини-тракторы, дворники очищают от снега остановки, пешеходные переходы, лестницы и т.д.

– По прогнозам синоптиков, снег будет идти сутки. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На дорогах возможна гололедица. Просим горожан без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом, лучше передвигаться на общественном транспорте. Выезд на летней резине запрещен, – обратился к горожанам заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Всего на линию готовы выйти 85 единиц спецтехники — грейдеры, трактора-щетки, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и самосвалы. Они укомплектованы зимним оборудованием и готовы к работе.

Площадь разовой посыпки улиц в этом году увеличилась на 12% и составляет 1 548,6 тыс кв м.

Запасы песка подготовлены на базах Комбината по благоустройству в трех районах города, чтобы водители, минуя пробки, могли быстро заехать на ближайшую базу и загрузиться песком.

Сообщить о необходимости уборки снега, посыпки скользких участков можно в диспетчерскую службу Комбината по тел.: 69-84-98, 37-96-46.



Фото: администрация Улан-Удэ