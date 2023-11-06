Общество 06.11.2023 в 18:14

На федеральных трассах в Бурятии образовался гололед

Автомобилистов просят ездить очень осторожно

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Текст: "Номер один"
На федеральных трассах в Бурятии образовался гололед

Сразу в нескольких районах республики сообщают об образовавшемся на дорогах гололеде, из-за которого уже произошли ДТП.

Так, гололед образовался на федеральной трассе Р-258 на Омулевке. В настоящее время там работают три единицы техники, ограничения движения нет.

В Кабанском районе по состоянию на 16.00 произошло уже три ДТП. В результате одного их них пострадал один человек, его госпитализировали в Кабанскую ЦРБ.

В районе работает 10 единиц техники, все дороги в проезжем состоянии, ограничений движения нет. Осадки в Кабанском районе продолжаются.


Фото: "Номер один"

 

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