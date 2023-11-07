Мэрия: работы по очистке и подсыпке дорог ведутся круглосуточно

Работы по очистке и подсыпке дорог ведутся круглосуточно, на городские дороги с начала снегопада высыпано 380 тонн песка, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Ночью на дороги вышли трактора-щетки, которые сметают снег с проезжих частей.– На 5 утра на уборке дорог было задействовано 17 единиц спецтехники и 102 человека. Это шесть тракторов-щеток, 11 пескоразбрасывателей. Просим водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте, воспользоваться общественным транспортом, – сказал председатель КГХ Сергей Гашев.В настоящее время подсыпаны участки дорог на ул. Иволгинская, Николая Петрова, пр. Автомобилистов, Ботаническая, Коммунистическая, Борсоева, Гагарина, Брусничная, Комсомольская, Мокрова и т.д.Сейчас начальники участков объезжают все три района города и фиксируют места, где необходима повторная подсыпка.«В первую очередь, подсыпают наиболее опасные участки. Это - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы», - отмечают в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ