Общество 07.11.2023 в 09:12

Прокуратура Бурятии контролирует проверку обстоятельств пожара в ТЦ «Гвоздь»

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности
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Текст: Номер один
Прокуратура Бурятии контролирует проверку обстоятельств пожара в ТЦ «Гвоздь»
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, установление всех обстоятельств возгорания здания торгового центра «Гвоздь», расположенного по ул. Сахьяновой в Улан-Удэ, сообщили в надзорном ведомстве.

«Будет дана оценка законности принятого по результатам проверки процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан», - отметили в прокуратуре.

Как сообщал «Номер один», крупный пожар сегодня вспыхнул в мебельном торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, горит кровля здания на площади 10 000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения - 47 пожарных и 16 единиц техники», - сообщили в МЧС.

Как уточнили в МЧС, охваченная огнем кровля уже частично обрушилась.

Фото: «Номер один»
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