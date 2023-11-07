Цыденов: пожар в «Гвозде» локализован

Подано 16 стволов из них 1 лафетный, сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.









Пожар в торговом центре «Гвоздь» локализован на площади 22 000 кв метров. Распространение огня остановлено. Но тушение еще не закончено. Работают от МЧС России 126 человек, 32 единицы техники.Фото и видео: МЧС