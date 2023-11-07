Общество 07.11.2023 в 09:56

Цыденов: пожар в «Гвозде» локализован

Работают от МЧС России 126 человек, 32 единицы техники, подано 16 стволов из них 1 лафетный
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Текст: Номер один
Цыденов: пожар в «Гвозде» локализован
Пожар в торговом центре «Гвоздь» локализован на площади 22 000 кв метров. Распространение огня остановлено. Но тушение еще не закончено. Работают от МЧС России 126 человек, 32 единицы техники.

Подано 16 стволов из них 1 лафетный, сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото и видео: МЧС
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