Общество 07.11.2023 в 09:56
Цыденов: пожар в «Гвозде» локализован
Работают от МЧС России 126 человек, 32 единицы техники, подано 16 стволов из них 1 лафетный
Текст: Номер один
Пожар в торговом центре «Гвоздь» локализован на площади 22 000 кв метров. Распространение огня остановлено. Но тушение еще не закончено. Работают от МЧС России 126 человек, 32 единицы техники.
Фото и видео: МЧС
Подано 16 стволов из них 1 лафетный, сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фото и видео: МЧС
Тегипожар Гвоздь локализация