В Бурятии заключенного слишком рано выпустили со строгого режима

В Бурятии в сентябре 2021 года по приговору Баргузинского районного суда жителю республики за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия» было назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. А в сентябре 2023 года районный суд заменил ему неотбытую часть наказания принудительными работами.С этим решением не согласилась Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и обжаловала его в суд апелляционной инстанции. Прокурор указал, что за двухлетний период отбывания наказания виновный привлекался к ответственности за нарушение порядка отбывания наказания и не имел поощрений, характеризуется отрицательно, сообщили в прокуратуре Бурятии.Верховный суд республики в соответствии с доводами прокурора постановил новое решение, отказав в замене оставшейся части лишения свободы более мягким видом наказания.Фото: pixabay.com