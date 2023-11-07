Общество 07.11.2023 в 10:29

В Бурятии заключенного слишком рано выпустили со строгого режима

По апелляционному представлению специализированного прокурора Верховный суд республики вернул «сидельца» за решетку
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Текст: Номер один
В Бурятии заключенного слишком рано выпустили со строгого режима
В Бурятии в сентябре 2021 года по приговору Баргузинского районного суда жителю республики за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия» было  назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. А в сентябре 2023 года районный суд заменил ему неотбытую часть наказания принудительными работами.

С этим решением не согласилась Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и обжаловала его в суд апелляционной инстанции.  Прокурор указал, что за двухлетний период отбывания наказания виновный привлекался к ответственности за нарушение порядка отбывания наказания и не имел поощрений, характеризуется отрицательно, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Верховный суд республики в соответствии с доводами прокурора постановил новое решение, отказав в замене оставшейся части лишения свободы более мягким видом наказания.

Фото: pixabay.com
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