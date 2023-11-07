Общество 07.11.2023 в 11:21
В Улан-Удэ восстановили движение трамваев
Из-за пожара в ТЦ «Гвоздь» вагоны не ходили по улицам Ключевская и Сахьяновой
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ восстановили движение трамваев по улицам Ключевская и Сахьяновой. Оно было перекрыто сегодня с утра в обе стороны из-за пожара в ТЦ «Гвоздь». Вагоны шли через 40 квартал.
«Движение трамваев восстановлено», - сообщили в 11.15 в МУП «Управление трамвая».
Напомним, пожар в ТЦ «Гвоздь», который вспыхнул около 4 часов утра, сейчас локализован на площади 22 000 квадратных метров.
Фото: «Номер один»
«Движение трамваев восстановлено», - сообщили в 11.15 в МУП «Управление трамвая».
Напомним, пожар в ТЦ «Гвоздь», который вспыхнул около 4 часов утра, сейчас локализован на площади 22 000 квадратных метров.
Фото: «Номер один»
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