Общество 07.11.2023 в 11:33

Москвичам предложат пройти квест «Проживи один день в Бурятии»

Республика активно участвует в форуме «Россия» в столице страны
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Текст: Петр Санжиев
Москвичам предложат пройти квест «Проживи один день в Бурятии»
В московском комплексе ВДНХ стартовала крупная выставка-форум «Россия». На ней представлены все 89 регионов страны. Форум продлится примерно полгода.

Бурятия в своем павильоне представляет достижения республики в различных сферах, а также свои обычаи и традиции. 15 ноября пройдет День Бурятии. Экспозицию республики презентует ее глава Алексей Цыденов. Планируется подписать ряд соглашений между бурятской стороной и разными партнерами. Это день будет насыщен разными акциями. Одной из самых интересных станет уникальное бракосочетание по бурятским обычаям на ВДНХ. Это будет не театральная постановка - брак реально пройдет официальную регистрацию. Состоится настоящая свадьба.

В рамках Дня Бурятии пройдет концерт, интересные мастер-классы, покажут фильмы о республике, а также фильмы бурятских режиссеров. Можно будет сфотографироваться в бурятской одежде. Откроются лекционные площадки, состоятся образовательные мероприятия о республике. Все желающие смогут принять участие в квесте «Проживи один день в Бурятии». Среди участников пройдет лотерея, где запланированы три приза - туристических путевки на двух человек. Но какие места республики позволят посетить эти путевки, организаторы не разглашают, т. к. хотят сохранить тайну.

14-15 ноября в Кремлевском зале выступит театр песни и танца «Байкал». Артисты покажут зрителям две разных программы.

Бурятия представит себя не только на своей именной площадке, но и на других - межрегиональных. Например, на гастрономических акциях в рамках выставки-форума «Россия» можно будет отведать блюда из Бурятии, в т. ч. из знаменитой боргойской баранины.

В течение полугода экспозиция республики будет регулярно обновляться, предполагается проведение тематических недель. А в феврале 2024 года Бурятия, Калмыкия и Тыва организуют на форуме совместное празднование Белого месяца - Нового года по Лунному календарю.

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Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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