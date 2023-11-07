Общество 07.11.2023 в 11:43

В Бурятии появится авиарейс на Алтай

Новый для республики маршрут заработает в 2024 году
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии появится авиарейс на Алтай
Улан-Удэ - Горно-Алтайск стал одним из семи направлений, которые в следующем году будут субсидироваться из федерального бюджета. Выполнять авиаперевозки по новому для республики маршруту будет авиакомпания «КрасАвиа» самолетами ЯК-42. Софинансирование из республиканского бюджета составит 5%, сообщили в республиканском Минтрансе.

Накануне Росавиация опубликовала список субсидированных маршрутов в рамках постановления правительства РФ №1242. Этой субсидией может воспользоваться любой житель России.

«Кроме Горно-Алтайска, в постановление вошли направления из Улан-Удэ в Иркутск, Томск, Кызыл, Южно-Сахалинск, а также Красноярск-Таксимо и Красноярск-Нижнеангарск. Они и ранее были включены в данное постановление, разница лишь в том, что в 2024 году они будут софинансироваться и из республиканского бюджета в соотношении от 5 до 25%», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Напомним, в этом году в рамках постановления правительства РФ №1242 в Бурятии летают авиакомпании «ИрАэро» (Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск), «Red Wings» (Томск) и «КрасАвиа» (Кызыл, Красноярск-Нижнеангарск и Красноярск-Таксимо). Стоимость билетов на официальном сайте авиакомпании уже указана с учетом скидки.

Фото: «Номер один»
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