В Бурятии призвали усилить сотрудничество между бизнесом и некоммерческими организациями

30 ноября в Бизнес-инкубаторе в Улан-Удэ (с 10 часов утра) пройдет очередная выставка-ярмарка НКО. Это хорошая возможность познакомиться с данным сектором, который называют «третьим сектором» экономики, установить контакты, договориться о сотрудничестве.







В Бурятии зарегистрировано 1497 некоммерческих организаций (НКО). Они заняты работой в сфере экологии, патриотического воспитания, защиты безнадзорных животных, развития спорта, работы с детьми и пенсионерами и т. д. Эти организации ведут активную работу, внося вклад в развитие республики. Но, по словам председателя Общественной палаты Бурятии Татьяны Думновой, есть возможности дальнейшего развития. Так, еще не до конца используется потенциал взаимодействия между бизнесом и НКО.Помимо выставки пройдет семинар, на котором общественникам расскажут как готовить заявки на гранты и осветят другие актуальные темы. Лучших из сферы НКО республики наградят. Призовой фонд составит 600 тысяч рублей.НКО из Бурятии активно получают гранты как регионального, так и федерального уровня - от фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив и др. Кстати, в стране есть также целый ряд частных фондов, предоставляющих гранты.За 2023 год бурятские НКО привлекли грантов на сумму 280 млн рублей.Возрастное ограничение мероприятия: 0+Фото: «Номер один»