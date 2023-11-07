Общество 07.11.2023 в 11:54

В Бурятии призвали усилить сотрудничество между бизнесом и некоммерческими организациями

Намечено провести выставку-ярмарку социально ориентированных НКО
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии призвали усилить сотрудничество между бизнесом и некоммерческими организациями
В Бурятии зарегистрировано 1497 некоммерческих организаций (НКО). Они заняты работой в сфере экологии, патриотического воспитания, защиты безнадзорных животных, развития спорта, работы с детьми и пенсионерами и т. д. Эти организации ведут активную работу, внося вклад в развитие республики. Но, по словам председателя Общественной палаты Бурятии Татьяны Думновой, есть возможности дальнейшего развития. Так, еще не до конца используется потенциал взаимодействия между бизнесом и НКО.

30 ноября в Бизнес-инкубаторе в Улан-Удэ (с 10 часов утра) пройдет очередная выставка-ярмарка НКО. Это хорошая возможность познакомиться с данным сектором, который называют «третьим сектором» экономики, установить контакты, договориться о сотрудничестве. 

Помимо выставки пройдет семинар, на котором общественникам расскажут как готовить заявки на гранты и осветят другие актуальные темы. Лучших из сферы НКО республики наградят. Призовой фонд составит 600 тысяч рублей.

НКО из Бурятии активно получают гранты как регионального, так и федерального уровня - от фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив и др. Кстати, в стране есть также целый ряд частных фондов, предоставляющих гранты.

За 2023 год бурятские НКО привлекли грантов на сумму 280 млн рублей.

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Фото: «Номер один»

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