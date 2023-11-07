Общество 07.11.2023 в 13:59

Бурятский госуниверситет будет готовить специалистов в области буддийской философии

Наряду с педагогами в образовании студентов примут участие специалисты в буддийской теории и практике
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Бурятский госуниверситет будет готовить специалистов в области буддийской философии


Преподаватели кафедры философии Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова совместно со специалистами Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба ДаржаЗаяева», победившие в конкурсе проектов, объявленном Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям на разработку основной образовательной программы бакалавриата, направленной на изучение буддийской философско-религиозной традиции как объекта и предмета научных исследований, завершили работу над учебно-методическим комплексом образовательной программы,соответствующей федеральному образовательному стандарту направления подготовки 47.03.01 «Философия», профиль «Философия буддизма».

Реализация этого проекта предполагает непосредственное участие в образовательном процессе наряду с профессорско-преподавательским составом БГУ преподавателей университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева – специалистов в буддийской теории и практике и научных сотрудников ИМБТ СО РАН, что, по мнению, разработчиков программы, создает новые возможности для упрочения культурных, научных, образовательных связей российского социума с буддийским миром. Предлагаемая образовательная программа обладает несомненной актуальностью и ценностью в плане подготовки профессиональных философов, владеющих глубоким знанием традиционного и современного буддизма и обретающих новые возможности личностного и профессионального роста благодаря интеграции традиционной буддийской учености с современной высшей школой и фундаментальной наукой России.

Творческое взаимодействие участников образовательного процесса, как ожидают создатели проекта, обеспечит со временем получение новых результатов в буддологических исследованиях, в сфере буддийской теории, практики, философии.

Не менее важной составляющей, обусловливающей ценность данного проекта, является формирование новых социальных связей и взаимодействий буддийской общины Бурятии с государственными и социальными институтами, что в перспективе приведет к более полному и осознанному пониманию буддийского мировоззрения, ценностей и смыслов.

При подготовке проекта его авторы особое внимание уделили проблеме разумного и эффективного сочетания требований российского государственного стандарта высшего образования в области философии, научных достижений буддологии и знаний, традиций, опыта изучения философии буддизма, которыми располагает университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба ДаржаЗаяева.

Начало реализации данной образовательной программы по философии буддизма планируется в 2024-2025 учебном году в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Фондом содействия буддистскому образованию и исследованиям.
 


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