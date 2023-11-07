Жителей Бурятии предупреждают об опасности провалиться под лед

Во многих регионах нашей страны уже наступили холода. К сожалению, с первым снегом появляется опасность – провалиться под тонкий лед замерзающих водоемов. Волонтеры бурятского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» напоминают жителям основные правила безопасности, которые помогут избежать трагедии:

- Не гуляйте сами и не позволяйте детям гулять по льду. Не срезайте путь через замёрзший водоём. Несколько сэкономленных минут не стоят потерянной жизни.

- Не оставляете детей без присмотра. Особенно возле заледеневшего пруда или реки, даже совсем маленьких. Детское любопытство может оказаться сильнее запретов.

- Регулярно проговаривайте с ребенком правила поведения, рассказывайте об опасности, которую несёт лёд.

- Расскажите детям, что не надо самостоятельно вытаскивать провалившегося друга или тонущую собаку – так можно утонуть самому. Правильнее позвать на помощь взрослых и позвонить в службу спасения 112.

- Не проходите мимо детей, гуляющих по замёрзшему водоёму. Попросите их уйти со льда, объясните им все риски.