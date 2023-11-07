Общество 07.11.2023 в 14:12

Жителей Бурятии предупреждают об опасности провалиться под лед

Особенно внимательно следует отнестись к детям, играющим на замерзающих реках
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Текст: Евгения Гармаева
Жителей Бурятии предупреждают об опасности провалиться под лед

Во многих регионах нашей страны уже наступили холода. К сожалению, с первым снегом появляется опасность – провалиться под тонкий лед замерзающих водоемов. Волонтеры бурятского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» напоминают жителям основные правила безопасности, которые помогут избежать трагедии:

- Не гуляйте сами и не позволяйте детям гулять по льду. Не срезайте путь через замёрзший водоём. Несколько сэкономленных минут не стоят потерянной жизни.

- Не оставляете детей без присмотра. Особенно возле заледеневшего пруда или реки, даже совсем маленьких. Детское любопытство может оказаться сильнее запретов.

- Регулярно проговаривайте с ребенком правила поведения, рассказывайте об опасности, которую несёт лёд.

- Расскажите детям, что не надо самостоятельно вытаскивать провалившегося друга или тонущую собаку – так можно утонуть самому. Правильнее позвать на помощь взрослых и позвонить в службу спасения 112.

- Не проходите мимо детей, гуляющих по замёрзшему водоёму. Попросите их уйти со льда, объясните им все риски.

«Если вы всё же оказались на льду, который начал под вами трещать, медленно опускайтесь на корточки, потом ложитесь на живот и отползайте в ту сторону, откуда вы пришли, даже если с той стороны берег дальше. Там, где вы уже прошли, лёд точно был крепкий»,

- объясняют в «Лиза Алерт».



Фото: "Номер один"; "Лиза Алерт в Республике Бурятия"

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