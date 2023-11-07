В Улан-Удэ сгорел офис «Читаэнергосбыта»

В Улан-Удэ в ходе пожара в торговом центре «Гвоздь», судя по фото с места инцидента, судя по всему сильно пострадал и офис компании «Читаэнергосбыт», которая собирает плату за электроэнергию с жителей Бурятии.«Читаэнергосбыт»: Все силы направлены на минимизацию последствий пожара в Улан-УдэГлавный офис «Энергосбыт Бурятии» пострадал в пожаре, произошедшем в ночь на 7 ноября в торговом центре «Гвоздь». В настоящее время усилия сотрудников компании «Читаэнергосбыт» направлены на минимизацию последствий пожара, чтобы внештатная ситуация не повлияла на работу с потребителями электроэнергии.В пострадавшем от пожара здании компания занимала 2,4 тысячи квадратных метров, где располагалось более 50 кабинетов и несколько складских помещений.По словам директора территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» Артёма Каширского, оперативно организована работа по обеспечению персонала рабочими местами.«В частности, мы подбираем подходящее здание, где временно разместим наших сотрудников - уже несколько вариантов у нас есть, решаем вопрос с обеспечением компьютерной и оргтехникой, доступом к базам данных по юридическим и физическим лицам. Мы делаем всё, чтобы не останавливать договорную работу. Сейчас все наши службы направлены на урегулирование внештатной ситуации. Уверен, что мы с этим справимся в кратчайшие сроки», - сказал он.Обращаем внимание абонентов в Республике Бурятия, что временно не работает личный кабинет для юридических лиц, а также приостановлены деятельность контакт-центра и прием потребителей в клиентском центре по адресу улица Сахьяновой 9В до 12 ноября. Для оплаты за электроэнергию, передачи показаний и решения других вопросов рекомендуем воспользоваться мобильным приложением «Читаэнергосбыт».Фото: «Номер один»