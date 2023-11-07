Общество 07.11.2023 в 14:38
В Бурятии омбудсмен республики открыла горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь»
Будет организована встреча пострадавших предпринимателей со всеми необходимыми органами и службами
Текст: Номер один
В Бурятии омбудсмен республики Юлия Жамбалова открыла горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь», сообщили в правительстве республики.
В настоящее время крупный пожар в ТЦ «Гвоздь» ликвидирован, работы продолжаются, предпринимателям разрешен доступ в безопасные помещения в сопровождении сотрудников МЧС.
В первую очередь необходимо оценить размер ущерба, организовать взаимодействие с МЧС по получению всех подтверждающих документов. Также решаются вопросы по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, кредитными учреждениями, страховыми компаниями.
В целях комплексного подхода к решению возникающих проблем создана горячая линия по телефонам 8 (3012)21-78-79, 8 (3012)21-78-97, а также группа в телеграмме по ссылке.
В ближайшее время будет организована встреча пострадавших предпринимателей со всеми необходимыми органами и службами.
Фото: egov-buryatia.ru
В настоящее время крупный пожар в ТЦ «Гвоздь» ликвидирован, работы продолжаются, предпринимателям разрешен доступ в безопасные помещения в сопровождении сотрудников МЧС.
В первую очередь необходимо оценить размер ущерба, организовать взаимодействие с МЧС по получению всех подтверждающих документов. Также решаются вопросы по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, кредитными учреждениями, страховыми компаниями.
В целях комплексного подхода к решению возникающих проблем создана горячая линия по телефонам 8 (3012)21-78-79, 8 (3012)21-78-97, а также группа в телеграмме по ссылке.
В ближайшее время будет организована встреча пострадавших предпринимателей со всеми необходимыми органами и службами.
Фото: egov-buryatia.ru