Общество 07.11.2023 в 14:38

В Бурятии омбудсмен республики открыла горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь»

Будет организована встреча пострадавших предпринимателей со всеми необходимыми органами и службами
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В Бурятии омбудсмен республики открыла горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь»
В Бурятии омбудсмен республики Юлия Жамбалова открыла горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь», сообщили в правительстве республики.

В настоящее время крупный пожар в ТЦ «Гвоздь» ликвидирован, работы продолжаются, предпринимателям разрешен доступ в безопасные помещения в сопровождении сотрудников МЧС.

В первую очередь необходимо оценить размер ущерба, организовать взаимодействие с МЧС по получению всех подтверждающих документов. Также решаются вопросы по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, кредитными учреждениями, страховыми компаниями.

В целях комплексного подхода к решению возникающих проблем создана горячая линия по телефонам 8 (3012)21-78-79, 8 (3012)21-78-97, а также группа в телеграмме по ссылке.

В ближайшее время будет организована встреча пострадавших предпринимателей со всеми необходимыми органами и службами.

Фото: egov-buryatia.ru
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