Общество 07.11.2023 в 16:16

Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ

Вблизи от пожарища зафиксированы превышения ПДК некоторых вредных веществ

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Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ
В Улан-Удэ согласно результатам исследований проб атмосферного воздуха, отобранных в трех контрольных точках в связи с задымлением от пожара в ТЦ «Гвоздь», установлены превышения ПДК некоторых вредных веществ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Так, на территории, прилегающей к жилому дому по ул. Жердева, 7 установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию диоксида серы до 1,75 ПДКмр (предельно допустимая концентрация максимально разовая) , диоксида азота – до 1,85 ПДКмр, оксида углерода – до 2,34 ПДКмр, углерода (сажи) – до 1,38 ПДКмр, взвешенных веществ – до 1,87 ПДКмр, ацетона – до 14,11 ПДКмр, хлорметана – до 14,58 ПДК, углеводородов С6-С10 – до 36,2 ПДКмр, метилбензола – до 13,28 ПДК, бензола – до 1,03 ПДКмр, фенола – до 20,74 ПДКмр, формальдегида – до 6,16 ПДКмр, ксилола – до 1,35 ПДКмр.

На территории средней общеобразовательной школы № 19 превышения максимально-разовых ПДК установлены по веществам: диоксид серы – в 1,13 раз, ацетон – в 9,37 раз, хлорметан – в 6,12 раз, углеводороды С6-С10 – в 4,36 раз, метилбензол – в 9,35 раз, фенол – в 1,5 раз.

Содержание остальных загрязняющих веществ, в том числе мелкодисперсных, не превышает гигиенические нормативы.

В контрольной точке вблизи общежития Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления содержание всех исследованных примесей в атмосферном воздухе не превышает гигиенические нормативы.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населению, проживающему в зоне влияния задымления от пожара, рекомендуется:

• плотно закрывать окна и двери;
• в случае обострения хронических заболеваний органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, необходимо обратиться к врачу;
• исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;
• обеспечить обильное питье (вода, щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления;
• при отсутствии противопоказаний рекомендуется прием поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Фото: МЧС
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