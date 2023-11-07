В Улан-Удэ открылась новая школа в микрорайоне Забайкальский

- Старая школа в микрорайоне была переполненной. Она рассчитана на 250 мест, но там училось почти 800 учеников, в этом году уже 1100. Потребность в новой школе была очень высокой. Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина, в рамках национальных проектов, адресной помощи республике мы строим новые школы и детские сады. Эта школа в том числе построена в рамках нацпроекта. Стоимость школы – почти 1 млрд рублей, потому что здесь два спортзала, актовый зал, комплект разного оборудования для ИТ-классов, физики, химии и так далее. Созданы спортивные и детские площадки, благоустроена прилегающая территория. Сегодня проверили, посмотрели. Школа хорошая! Здесь созданы все условия для качественного обучения, развития и уверенного движения вперед. Но учат все-таки не стены и оборудование, а учителя. Мы пообщались с учителем физики. Сам учитель с большой энергией, и ученики у нее с горящими глазами. Это самое главное, - отметил Алексей Цыденов.





- У меня в этой школе учится второй ребенок – младший. Мы очень рады, что у нас открылась большая, просторная школа. Мы прошлись по школе, все посмотрели. Конечно, и нам, и детям, и учителям все нравится. Мы очень рады, - делится впечатлениями мама ученика Ольга.





В новом здании расположены швейные и столярные мастерские, кулинарный класс, спортзал, кабинет информатики с современными компьютерами. А в каждом классе помимо классической меловой доски есть интерактивные панели. Вокруг школы создана спортивная инфраструктура с просторным стадионом. Здание имеет собственную котельную. Также к новой школе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» построили дорогу стоимостью 59 млн рублей.





- На территории Бурятии в рамках нацпроекта «Образование» ПроШкола создает по концессии 11 школ. 1 сентября мы открыли 4 новые школы, сегодня открываем ещё две. Невероятно приятно видеть результат нашей совместной работы: счастливые детские лица и довольных учителей. Спасибо Алексею Самбуевичу Цыденову и всей команде правительства Республики Бурятия за поддержку! – поблагодарила гендиректор ПроШколы, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.





Новая школа открылась сегодня в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Строительство четырехэтажного здания общей площадью 8,5 тыс. кв. м. шло в рамках нацпроекта «Образование» по концессии с ООО «ПроШкола» (дочерняя структура ВЭБ.РФ). С открытием образовательного учреждения глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил учителей и учеников.Новый корпус школы №55 в микрорайоне Забайкальский рассчитан на 360 мест, в две смены в нем смогут обучаться более 700 учеников. В новой школе есть библиотека, актовый зал с костюмерной, музыкальным и световым оборудованием, а также лифтом-подъемником для маломобильных детей.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, концессионный механизм позволяет снизить единовременную нагрузку на региональный бюджет и построить одновременно больше школ. При этом все инвестиции и субсидии остались в регионе, поскольку ПроШкола в качестве подрядчиков работает только с местными строительными организациями.Фото: пресс-служба правительства Бурятии