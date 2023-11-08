Общество 08.11.2023 в 09:00

БРАКованный бизнес

На что только не идут люди ради семьи!
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Текст: Номер один
БРАКованный бизнес

В столице Бурятии женщина уличила своего мужа в измене. Однако, вместо того, чтобы послать благоверного на три известных буквы, предприимчивая горожанка решила… подзаработать!

Когда любовница вновь напомнила о себе, прислав откровенные фото ее супругу, улан-удэнка перехватила мобильный мужа и начала вести деловые переговоры с соперницей. Так, она потребовала у любовницы 200 тыс. рублей, а взамен пообещала не распространять ее интимные фотографии в соцсетях.

Вероятно, дама таким образом хотела пополнить семейный бюджет – вдруг он и стал причиной их разлада с супругом? Быть может, жена сдавала мужа в аренду и таким образом он был «добытчиком» для семьи? К сожалению, история об этом умалчивает. А дальше к семейным разборкам присоединились уже полицейские – любовница не оценила предпринимательскую жилку жены своего избранника и написала заявление о вымогательстве. Как отметили правоохранители, ранее «бизнес-леди» в поле зрения полиции не попадала. Сейчас идет расследование уголовного дела.

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