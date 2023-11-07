В Бурятии возбуждено второе уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Гвоздь». На этот раз по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает сайт Следственного комитета России.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств пожара в торговом центре. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.Напомним, ранее органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ - «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре республики.Фото: СКР