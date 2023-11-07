Общество 07.11.2023 в 22:51

В Бурятии возбуждено второе уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Гвоздь»

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СКР
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Гвоздь»
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Гвоздь». На этот раз по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает сайт Следственного комитета России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств пожара в торговом центре. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Напомним, ранее органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ - «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре республики.

Фото: СКР
Теги
пожар Гвоздь Бастрыкин

Все новости

В Бурятии открылась новая школа в селе Поселье
07.11.2023 в 23:08
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Гвоздь»
07.11.2023 в 22:51
Житель Улан-Удэ получил 11 лет колонии за убийство женщины
07.11.2023 в 16:52
В Улан-Удэ открылась новая школа в микрорайоне Забайкальский
07.11.2023 в 16:43
В Улан-Удэ завершился фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева
07.11.2023 в 16:33
Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ
07.11.2023 в 16:16
По факту пожара в торговом центре в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
07.11.2023 в 14:44
В Бурятии бизнес-омбудсмен республики открыл горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь»
07.11.2023 в 14:38
В Улан-Удэ сгорел офис «Читаэнергосбыта»
07.11.2023 в 14:29
Жителей Бурятии предупреждают об опасности провалиться под лед
07.11.2023 в 14:12
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Бурятии открылась новая школа в селе Поселье
Она стала тысячной школой в России, построенной рамках нацпроекта «Образование» по концессии с ООО «ПроШкола»
07.11.2023 в 23:08
В Улан-Удэ открылась новая школа в микрорайоне Забайкальский
Там будут обучаться более 700 детей
07.11.2023 в 16:43
В Улан-Удэ завершился фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева
В Бурятском театре оперы и балета прошел гала-концерт с участием ведущих солисты из разных регионов России
07.11.2023 в 16:33
Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ
Вблизи от пожарища зафиксированы превышения ПДК некоторых вредных веществ

07.11.2023 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru