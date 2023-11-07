В Бурятии открылась новая школа в селе Поселье

В Бурятии сегодня открылась новая школа в селе Поселье Иволгинского района. Она стала 1000-й школой в России, построенной в рамках национального проекта «Образование» по концессии с ООО «ПроШкола» (дочерняя структура ВЭБ.РФ), сообщили в пресс-службе правительства республики.Торжественное открытие школы состоялось сразу на двух площадках: заместитель председатель правительства России Татьяна Голикова и министр просвещения России Сергей Кравцов подключились в формате видеоконференцсвязи из павильона Координационного центра правительства России, открытого на Международной выставке-форуме «Россия», а в самой школе состоялось открытие с участием главы Республики Бурятия Алексея Цыденова.«Дорогие друзья, хочу вас поздравить! У вас новоселье, открывается новая школа. Уже стало доброй традицией в рамках нацпроекта «Образование» отмечать такие особые события. Сегодня это вдвойне приятно, потому что эта традиция затронула выставку «Россия», где демонстрируются самые важные события нашей страны за период новой России. Сегодня это не просто открытие школы в Поселье, это тысячная школа, которая открылась в рамках нацпроекта, который мы реализуем по поручению главы государства Владимира Путина. Я хочу поблагодарить всех, в данном случае Республику Бурятия, которая у нас находится впереди, в авангарде, открывает не только новые школы, но и садики, и лечебные учреждения, и учреждения социального обслуживания. Хочу поблагодарить вас, Алексей Самбуевич, ваших коллег, жителей за это», – сказала Татьяна Голикова.Новый корпус на 250 человек присоединили к уже действующему учебному заведению. В школе сейчас обучается около 2000 детей, и в первом корпусе места всем не хватало. Площадь нового здания, предназначенного для 6-11-х классов, 5,6 тысяч кв метров. В школе есть хореографический класс, спортзал, швейные и столярные мастерские для уроков труда. Акцент сделан на сохранении культурных традиций. В системе навигации используется четыре языка: не только русский, бурятский и шрифт Брайля, но и монгольская вязь.«Все те задачи, которые ставит перед нами президент России, мы решаем в срок. Продолжаются большие программы строительства и капитальных ремонтов школ. Решен вопрос доступности детских садов. Очень важно, что в Республике Бурятия также все национальные проекты и все федеральные задачи в сфере образования выполняются в срок и в полном объеме. Алексей Самбуевич, хочу поблагодарить лично вас и ваших коллег за эту работу. Поздравляю учителей с Годом педагога и наставника. Ребята, от учителя очень многое зависит, всегда помните и любите своих учителей», – отметил Сергей Кравцов.На территории расположены спортивные площадки, хоккейная коробка, полоса препятствий и теплицы для экспериментов на уроках биологии.«Для нас сегодня очередное радостное событие – мы открываем новую школу в селе Поселье. И для нас особая честь, что именно в Бурятии построена тысячная школа в рамках нацпроекта «Образование», реализующегося по указу президента Владимира Путина. Татьяна Алексеевна, хотел бы Вас лично поблагодарить, что с 2017 года благодаря Вашей личной поддержке, работе всей команды министерства просвещения у нас в республике построены и сейчас уже достраиваются 40 школ, 44 детских сада. Это огромный вклад в развитие нашей республики, всей нашей страны. Наши дети получают лучшие условия, и эта школа - самая современная, с современным оборудованием. Здесь есть все для того, чтобы у наших дети все жизненные дороги были открыты, чтобы они были готовы ко всему. Еще раз, огромное Вам спасибо!» – поблагодарил глава Бурятии.Яркий фасад школы расписан местными художниками в рамках уникального социокультурного проекта ВЭБ.РФ «Сайнуу», который реализуется Центром креативных индустрий «Хэб-Хаб» при участии администрации Улан-Удэ. Сюжет мурала выбирали вместе с местными жителями и учениками школы.Фото: egov-buryatia.ru