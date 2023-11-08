Общество 08.11.2023 в 09:29

Спрос на персонал в Бурятии вырос на 42%

Снижения спроса к прошлому году не произошло ни в одной из сфер
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Текст: Номер один
Спрос на персонал в Бурятии вырос на 42%
В октябре рынке труда Бурятии спрос на персонал в регионе вырос на 42% по сравнению с октябрем 2022 года, сообщает Служба исследований Head Hunter. В Бурятии за месяц в октябре на hh.ru было опубликовано 4,8 тыс вакансий.

В целом по региону работодательская активность по сравнению с прошлым годом выросла на 42%. Положительная динамика ярче всего заметна в профессиональных сферах «Наука, образование» (+220%), «Автобизнес» (+70%), «Юристы» (69%), «Управление персоналом» (+57%), «Продажи, обслуживание клиентов» (+56%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+52%). Снижения спроса к прошлому году не произошло ни в одной из сфер.

При этом активность соискателей выросла только на 5%. Чаще всего по сравнению с прошлым годом на рынок труда выходили специалисты из сфер «Сельское хозяйство» (+15%), «Добыча сырья» (+14%), «Наука, образование» (+7%), «Строительство, недвижимость» (+6%) и «Медицина, фармацевтика» (+5%). Отрицательные показатели роста резюме зафиксированы в 16 из 24 профсфер. Самый ощутимый спад произошел в сфере «Автобизнес» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (-14%).

«Реже на рынок труда стали выходить представители самых востребованных работодателями профсфер, то есть самых массовых по числу вакансий. Например, спрос на рабочий персонал вырос на +32% к октябрю 2022 года, а резюме стало меньше на 1%. В сфере транспорта, логистики и перевозок вакансий стало на 33% больше, а активность соискателей снизилась на 6%. Большой разрыв наблюдается также в сфере продаж (-10% резюме, +56% вакансий)», - рассказывает Ксения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток.

Как изменился спрос на представителей разных профсфер в Бурятии?



Фото: минвостокразвития
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