Прокуратура «приземлила» цены на продукты на севере Бурятии

В Баунтовском районе Бурятии прокуратура выявила нарушения при ценообразовании на социально-значимые товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.«Выявлено, что торговая организация, обеспечивающая продуктами питания население района, установила на них цены со значительным завышением предельно допустимых торговых надбавок, определенных постановлением правительства РБ от 19.06.2001 №222. Так, надбавки на молоко были превышены на 32%, рис – 9%, крупу гречневую – 26%, сахар – 24%, яйца – 16%», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор района внес руководителю организации представление, после получения которого бизнесмен привел цены в соответствие с требованиями законодательства.Кроме того, за завышение установленных надбавок к ценам должностное лицо организации привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения.Фото: «Номер один»