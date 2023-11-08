Общество 08.11.2023 в 10:06

Прокуратура «приземлила» цены на продукты на севере Бурятии

Местные коммерсанты продавали еду со значительным превышением предельных надбавок
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Текст: Андрей Константинов
Прокуратура «приземлила» цены на продукты на севере Бурятии
В Баунтовском районе Бурятии прокуратура выявила нарушения при ценообразовании на социально-значимые товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«Выявлено, что торговая организация, обеспечивающая продуктами питания население района, установила на них цены со значительным завышением предельно допустимых торговых надбавок, определенных постановлением правительства РБ от 19.06.2001 №222. Так, надбавки на молоко были превышены на 32%, рис – 9%, крупу гречневую – 26%, сахар – 24%, яйца – 16%», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор района внес руководителю организации представление, после получения которого бизнесмен привел цены в соответствие с требованиями законодательства.

Кроме того, за завышение установленных надбавок к ценам должностное лицо организации привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Фото: «Номер один»
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