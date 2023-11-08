В Бурятии запланирована модернизация 50 почтовых отделений

В 19 районах Бурятии в 2024 году начнется масштабная модернизация почтовых отделений. Это будет ремонт 12 уже существующих зданий, в которых находятся отделения «Почты России», и возведение 38 новых методом установки быстровозводимых конструкций, сообщили в пресс-службе правительства республики.Все отделения участвуют в федеральной программе программы «Модернизация и приведение в нормативное состояние сельских отделений почтовой связи АО «Почта России».Для ремонта выбраны отделения почтовой связи, расположенные в сельской местности, а также в труднодоступных местностях Бурятии. Как отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, сегодня отделения «Почты России» выполняют гораздо больше функций, чем обычная доставка корреспонденции и посылок.«Важно, чтобы жители в этих селах могли вовремя и в полном объеме получать услуги «Почты России». Это и пенсии, и пособия, и возможность сделать запрос в МФЦ, отправить документы, оплатить коммунальные платежи и целый ряд других нужных сервисов», - отметил вице-премьер.Модернизацию проведут в Тункинском (Жемчуг, Тунка, Зун-Мурино), Окинском (Орлик), Иволгинском (Оронгой), Тарбагатайском (Тарбагатай, Верхний Жирим, Куйтун, Большой Куналей), Селенгинском (Харгана, Новоселенгинск, Ташир, Темник), Кабанском (Тресково, Большая Речка, Танхой, Оймур), Прибайкальском (Татаурово), Заиграевском (Татарский Ключ, Илька), Мухоршибирском (Подлопатки, Саган-Нур), Бичурском (Буй, Шибертуй), Хоринском (Удинск, Верхний Тальцы, Тэгда), Еравнинском (Усть-Эгита, Комсомольское, Исинга, Телемба, Озерный), Кижингинском (Сулхара, Загустай, Хуртэй), Баунтовском (Багдарин, Маловский, Романовка), Баргузинском (Читкан), Курумканском (Улюнхан), Кяхтинском (Хоронхой, Чикой, Тамир), Джидинском (Белоозерск, Гэгэтуй, Оер) и Закаменском районах (Санага, Холтосон, Хамней, Баянгол).«В этом году в Бурятии планируется отремонтировать 21 отделение почтовой связи. 10 из них уже открыты и работают. Остальные – находятся на высокой степени готовности, где-то ожидается поставка необходимой мебели, где-то завершаются отделочные работы. В любом случае, по информации регионального отделения «Почты России», план на этот год по открытию 21 обновленного отделения почтовой связи будет выполнен», - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Напомним, в 2022 году в Бурятии было модернизировано четыре отделения, в том числе три отремонтировано, еще здание еще одного возведено из быстровозводимых конструкций.Фото: egov-buryatia.ru