Общество 08.11.2023 в 10:26

Заместитель прокурора Бурятии примет бизнесменов-погорельцев

Во встрече также будут участвовать представители различных министерств и ведомств
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Заместитель прокурора Бурятии примет бизнесменов-погорельцев
10 ноября заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведет прием предпринимателей, пострадавших при пожаре в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Встреча состоится в 16:00 в здании прокуратуры республики.

В приеме примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев, представители МЧС, Республиканского агентства ГО и ЧС, Минпромторга и Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности республики.

Для записи на прием нужно позвонить по телефонам: 21-44-98, 21-21-33 или 21-26-83.

Фото: «Номер один»
Теги
пожар прокуратура

Все новости

Заместитель прокурора Бурятии примет бизнесменов-погорельцев
08.11.2023 в 10:26
В Бурятии запланирована модернизация 50 почтовых отделений
08.11.2023 в 10:15
Прокуратура «приземлила» цены на продукты на севере Бурятии
08.11.2023 в 10:06
В Улан-Удэ цирк выступил для детей с ограниченными возможностями
08.11.2023 в 09:43
В Улан-Удэ убийце парня в летнем кафе вынесли приговор
08.11.2023 в 09:41
Спрос на персонал в Бурятии вырос на 42%
08.11.2023 в 09:29
В Бурятии горит крупное предприятие
08.11.2023 в 09:11
БРАКованный бизнес
08.11.2023 в 09:00
Проверка товаров в приложении «Госуслуги»
08.11.2023 в 09:00
В Бурятии льготная ипотека становится способом финансовых махинаций
08.11.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Бурятии запланирована модернизация 50 почтовых отделений
Это будет ремонт 12 существующих зданий отделений «Почты России» и возведение 38 новых
08.11.2023 в 10:15
Прокуратура «приземлила» цены на продукты на севере Бурятии
Местные коммерсанты продавали еду со значительным превышением предельных надбавок
08.11.2023 в 10:06
В Улан-Удэ цирк выступил для детей с ограниченными возможностями
Государственный цирк Бурятии посетил Республиканский центр для детей «Светлый»
08.11.2023 в 09:43
Спрос на персонал в Бурятии вырос на 42%
Снижения спроса к прошлому году не произошло ни в одной из сфер
08.11.2023 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru