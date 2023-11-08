Общество 08.11.2023 в 10:26
Заместитель прокурора Бурятии примет бизнесменов-погорельцев
Во встрече также будут участвовать представители различных министерств и ведомств
Текст: Андрей Константинов
10 ноября заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведет прием предпринимателей, пострадавших при пожаре в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Встреча состоится в 16:00 в здании прокуратуры республики.
В приеме примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев, представители МЧС, Республиканского агентства ГО и ЧС, Минпромторга и Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности республики.
Для записи на прием нужно позвонить по телефонам: 21-44-98, 21-21-33 или 21-26-83.
Фото: «Номер один»
В приеме примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев, представители МЧС, Республиканского агентства ГО и ЧС, Минпромторга и Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности республики.
Для записи на прием нужно позвонить по телефонам: 21-44-98, 21-21-33 или 21-26-83.
Фото: «Номер один»
Тегипожар прокуратура