В Бурятии взлетели цены на окна

Рынок строительных материалов Бурятии в октябре был довольно стабильным. Из всего списка контролируемых товарных позиций цены снизились на 4 наименования, сообщили в Управлении капстроительства Бурятии (УКС).Самое заметное снижение цен произошло на кирпич местного производства – его стоимость снизилась с 18 до 15 рублей (-16,7 %). Однако, как отметили в УКСе, ровно то же самое было в прошлом году – осенью 2022 года завод снижал цену с 19 рублей до 16 рублей за штуку. То есть произошло обычное снижение цены в связи с окончанием строительного сезона.Также снизились цены на 2 вида продукции корпорации «Технониколь». В частности, подешевели минераловатные плиты «Техновент Стандарт» (-3,6%) и кровельный материал «Техноэласт» (-7,1%).Последняя позиция, на которую зафиксировано снижение – плиты ОСБ-3 (-5,7%).В то же время ряд стройматериалов, наоборот, подорожал. Так, тот же «Технониколь» повысил цены на 3 вида кровельных материалов – от 1,3% до 6,1%.Продолжает дорожать металл: в октябре на рынке Бурятии стали дороже швеллер (+1%) и уголок (+7%).Из отделочных материалов цена повысилась на напольную плитку (+3,7%).Сильнее всего повысились цены у производителей окон. В октябре они поднялись сразу на 13 и более процентов, а с начала года повысились почти на четверть (23,5%).«Стоимость остальных строительных материалов - цемента, железобетонных изделий, материалов и изделий для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, кабельная продукция, пиломатериал, гипсокартон и других - остается неизменной уже несколько месяцев», - сообщили в Управлении капстроительства.Фото: «Номер один»