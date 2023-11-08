Общество 08.11.2023 в 12:16

В Бурятии оштрафуют дорожников, укладывавших асфальт в снег

Возможно, контракт с компанией будет расторгнут
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии оштрафуют дорожников, укладывавших асфальт в снег
ГКУ «Бурятрегионавтодор» прокомментировало видео с укладкой асфальта в минусовую снежную погоду на автодороге Гусиноозерск - Петропавловка. Оно появилось вчера в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».

«Вот такая местная забава, укладка асфальта зимой в минусовую погоду. Это 27-й километр автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. На улисе минус 4 градуса, снег», - рассказал автор видео.

Как сообщили в «Бурятрегионавтодоре», еще 24 октября подрядной организации выписали предписание о приостановке работ в связи с наступлением минусовых температур.

«Несмотря на это подрядчик самостоятельно принял решение продолжить работы. Между тем, так как технологии укладки асфальтобетонной смеси были нарушены, такие работы не будут приняты. Более того, за срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию к подрядной организации будут применены штрафные санкции с дальнейшим рассмотрением вопроса о расторжении контракта. Данный участок должен был быть введен в эксплуатацию в конце ноября текущего года», - сообщили в ведомстве.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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