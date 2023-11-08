Бурятия сделала «дубль» на «Улице Дальнего Востока»

Бурятия впервые выиграла сразу в двух номинациях конкурса лучших экспозиций на выставке «Улица Дальнего Востока» в сентябре этого года. Республика признана победителем в номинации «Лучшая культурная программа», а также второй год подряд в номинации «Лучший павильон», сообщили в аппарате полпреда президента РФ в ДФО.Дальневосточные регионы, представившие лучшие экспозиции на выставке «Улица Дальнего Востока», объявлены в Хабаровске на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.«В сентябре во Владивостоке прошёл VIII Восточный экономический форум. В нём приняли участие более 7 тыс человек из 62 стран мира, подписано 373 соглашения на сумму около 3,8 трлн рублей. Традиционно значимой частью Восточного экономического форума является выставка «Улица Дальнего Востока». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить губернаторов за то, что они относятся к «Улице Дальнего Востока» неформально. Выставка рассказывает о достижениях, уникальной природе и самобытной культуре Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.В этом году при подготовке павильонов выставки основной акцент регионы уделяли демонстрации ключевых инвестиционных проектов и возможностей регионов по импортозамещению и развитию востребованных производств в новых условиях, повышению продовольственной самообеспеченности регионов, участию регионов в восстановлении новых территорий и поддержке участников специальной военной операции.Традиционно на выставке свои экспозиции представляют одиннадцать регионов Дальнего Востока. В частности, павильоны Камчатского края, Магаданской области, республик Бурятия и Якутия основное внимание уделили туристической отрасли. В свою очередь, павильон Амурской области рассказал посетителям про историю строительства Байкало-Амурской магистрали и представил перспективы сотрудничества с Китаем, а Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ показали флагманские инвестиционные проекты. Приморский край и Сахалинская область акцентировали внимание на вопросах развития инфраструктуры, Забайкальский край – на горнорудной промышленности региона, Хабаровский край представил экспозицию Дальневосточного художественного музея. Также регионы наряду с представленными уникальными и прорывными проектами продемонстрировали яркую, самобытную культурную программу, блюда традиционной кухни.Голосование за лучшие экспозиции дальневосточных регионов проводилось по трем номинациям: «Лучший павильон», «Высокие технологии», «Лучшая культурная программа». Для выбора победителей в каждой из номинаций были отобраны критерии. Так, при выборе лучшего павильона оценивался общий архитектурный дизайн (внешний вид, уникальность оформления, цветовое решение, ночная иллюминация), внутреннее наполнение (разнообразие экспозиций, тематических зон, представленных проектов, информативность экспозиций, продажа сувенирной продукции), работа стендистов (активность, отзывчивость, профессионализм), предлагаемые на павильоне активности (мастер-классы, игры). Для отбора лучших экспозиций по номинации «Высокие технологии» принимались во внимание интерактивность экспозиций, использование передовых презентационных инструментов и технологий (мультимедийные карты, touch-панели, VR-технологии), презентация новейших высоких технологий (представленные разработки, опытные образцы), учитывался эффект «погружения в регион». Лучшая культурная программа рассматривалась через художественный и эстетический уровень представления, учитывались разнообразие номеров концертной программы, техническая сложность проектов, креативность программ.Победители в номинациях выбирались членами жюри, в состав которых были приглашены представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов (могли голосовать за все павильоны, за исключением своего), представители организаций и корпораций, а также федеральные и региональные СМИ.Самым высокотехнологичным павильоном по итогам голосования стал павильон Приморского края (номинация «Высокие технологии»). Бурятия впервые выиграла сразу в двух номинациях: в номинации «Лучшая культурная программа», а также второй год подряд в номинации «Лучший павильон».Вице-премьер вручил призы и грамоты руководителям регионов-победителей.Напомним, выставка «Улица Дальнего Востока» традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума с участием всех дальневосточных регионов. Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – фонд «Росконгресс» при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.Фото: dfo.gov.ru