Центр Улан-Батора станет платной зоной для въезда личного автотранспорта

Центр столицы Монголии будет закрыт для бесплатного проезда личных автомобилей, тарифы платной зоны станут известны после утверждения горсоветом. Об этом сообщил мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар на специальной пресс-конференции, посвященной борьбе с дорожными заторами в городе.«Улан-Батор готовит условия для реализации закона о сокращении заторов на столичных дорогах. Есть мировой опыт снижения пробок до 30% за счет создания платных зон. Такая появится в центре города, куда личные автомобили будут заезжать за плату. Тарифы установит горсовет, в том числе скидки на оплату жителям центра», - сказал градоначальник.Он добавил, что в платной зоне появятся отдельные дорожки для самокатов и велосипедов. Основной причиной перегруженности дорог мэр назвал расположение основных вузов, учреждений культуры и здравоохранения в пределах большой кольцевой развязки в центре. Поэтому здесь будут повышать доступность общественного транспорта.«В среднем 717 часов в году или 31 день из 365 дней улан-баторцы проводят в пробках. Если в 2007 году около 60% горожан пользовались общественным транспортом, то сегодня их число сократилось до 24%. С 15 ноября начнутся переговоры с китайскими инвесторами по строительству метро и кольцевой скоростной автомагистрали», - отметил Хишгээгийн Нямбаатар.Фото: «Номер один»