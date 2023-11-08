Общество 08.11.2023 в 14:10

Богдан Савченков из Бурятии выиграл приз зрительских симпатий на конкурсе «Ты супер!»

За талантливого земляка болела вся республика
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Текст: Эржена Мансорунова
Богдан Савченков из Бурятии выиграл приз зрительских симпатий на конкурсе «Ты супер!»
Восьмилетний улан-удэнец Богдан Савченков выиграл приз зрительских симпатий на престижном музыкальном конкурсе «Ты супер!» (возрастное ограничение 6+) телеканала НТВ. За талантливого земляка болели, пожалуй, как вся республика, так и далеко за ее пределами. Более того, мальчик спел дуэтом с известной российской певицей Люсей Чеботиной и лично пообщался с десятком знаменитостей российской эстрады.

2 ноября опубликовали результаты онлайн-голосования, с помощью которого зрители выбирали, по их мнению, лучшего участника выпуска. Конкурс проходил в соцсети «Одноклассники». Как оказалось, состязания провели в два этапа, что заставило немного всех понервничать – в первом голосовании Богдан набрал свыше 5 тыс. голосов, а затем результаты обнулились. Однако даже во втором раунде он одержал победу со значительным отрывом. Обо всем подробнее нам рассказала приемная мама Богдана Наталья Савченкова.

- Конечно, мы обрадовались! Ведь победить в номинации «Приз зрительских симпатий» - это значит передать огонек своей души, своего творчества, таланта окружающим тебя людям, зажечь сердца и повести за собой. Это значит, что окружение Богдана - очень душевные и отзывчивые люди. Про повторное голосование - почему так запустили снова, я не знаю, видимо, так должно было быть. Лично для меня повторное голосование показало, как много людей поддержали нашего особенного парня, - высказалась Наталья.

Поддержка аудитории составила 50%. При повторном голосовании всего за несколько дней за Богдана отдали свыше 2 тыс. голосов. Наталья выражает большую благодарность жителям Бурятии. Однако стоит отметить, что болели за Богдана люди из многих регионов – в официальной группе шоу «Ты супер!» можно увидеть десятки комментариев жителей Москвы, Уссурийска, Санкт-Петербурга, Иркутска и др.

К слову, во время выступлений возникли некоторые сложности из-за болезни мальчика. Напомним, у ребенка муковисцидоз.

- Богдан чувствует себя хорошо относительно своего диагноза. Конечно, есть трудности, так как он очень коммуникабельный, любит быть среди друзей, а это накладывает большую нагрузку на поддержание его организма в относительно стабильном состоянии. Парень растет, под колпак не спрячешь, каждому не объяснишь, что внешне здоровый и энергичный мальчишка буквально за сутки может дать серьезный откат назад. Поэтому нам, родителям, приходится контролировать каждый шаг и вздох. А Богдан особого волнения не показывает, он очень любит сцену и ответную реакцию зрителей, - сказала Наталья.

На победе «Приз зрительских симпатий» чудеса не закончились. Так, родителям Богдана позвонила менеджер певицы Люси Чеботиной и сообщила, что мальчика приглашают спеть дуэтом вместе с исполнительницей на закрытой презентации ее нового альбома. Они спели хит «Солнце Монако».

- Выступление с Люсей Чеботиной прошло отлично, она сказала много приятных слов в поддержку сына, помогла работать со зрителем. Людмила очень эмоциональная, сама отдается и зажигает так, что быть равнодушным рядом просто не получится! Так как сейчас каникулы и у Богдана 5 ноября день рождения, мы решили, что данная поездка - как подарок, отказываться не стоит. А самое главное - это огромный опыт для него как для вокалиста. Ведь одно дело - выступать дома с родных и знакомых сцен и другое   - в Москве. Конечно, мы и не предполагали, сколько и какие будут гости на данном мероприятии, - поделилась впечатлениями Наталья Савченкова.

Как оказалось, на презентацию альбома приехали десятки знаменитостей российской эстрады: Филип Киркоров, Игорь Крутой, Анита Цой и многие другие.

- Эмоции Богдана - он был в своем любимом образе брутального парня! Особо их не выражал,

Все понравилось ему, а у меня сложилось впечатление, что он чувствовал себя как рыбка в воде.

Наш маленький золотой окунек! - отметила мама мальчика.

Как сообщал «Номер один», Богдан Савченков осенью принял участие в международном вокальном шоу «Ты супер!», которое показывали на федеральном телеканале НТВ. Там мальчик завоевал сердца зрителей после исполнения песни «Ягода малинка».

Фото: предоставлено Натальей Савченковой
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