В Бурятии подняли зарплату бюджетникам

В Бурятии с 1 октября на 6,1% повышен размер зарплаты работников муниципальных и государственных учреждений. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.«Направили на это порядка 130 млн рублей. Повышение коснется почти 16 тысяч работников бюджетной сферы: это пожарные, ветеринары, сотрудники муниципальных учреждений, республиканских фондов и других организаций, финансируемых из республиканского бюджета. В общем, вся бюджетная сеть, кроме работников, определенных «майскими указами» президента и работников рабочих профессий», - рассказал глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, решение о повышении зарплаты для работников, определенных «майскими указами» президента, то есть для врачей и работников учреждений культуры, будет принято до конца этого года.Руководитель республики также напомнил, что работникам, получающим МРОТ, с 1 января 2024 года по решению президента повысят зарплаты на 18,5%.Фото: «Номер один»