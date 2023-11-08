Общество 08.11.2023 в 14:52

А вы сталкивались с кибермошенниками?

Жителей республики приглашают принять участие в опросе о безопасности финансовых услуг
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Текст: Номер один
А вы сталкивались с кибермошенниками?
Если вы сталкивались с финансовым мошенничеством или со сбоями в банковских приложениях, Банк России приглашает пройти короткий опрос

Поделитесь своим мнением о безопасности банковских сервисов и опытом взаимодействия с кибермошенниками, а Банк России учтет результаты опроса при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности.

Опрос анонимный, он будет проходить до 30 ноября включительно, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.

Фото: pixabay.com
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