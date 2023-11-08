В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб

Отмечается, что задержанный использовал в качестве аргументов ложные сведения, которые были направленный на дискредитацию ВС России, а также обещал дезертирам организовать связь с его кураторами из спецслужб Украины и террористического полка «Азов»* (запрещен в РФ).







