Общество 08.11.2023 в 15:39

В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб

Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО
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Текст: Номер один
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
ФСБ России задержала пособника украинской разведки в Бурятии, он склонял российских военных перейти на сторону ВСУ непосредственно в зоне проведения спецоперации, возбужденно дело о госизмене, сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный использовал в качестве аргументов ложные сведения, которые были направленный на дискредитацию ВС России, а также обещал дезертирам организовать связь с его кураторами из спецслужб Украины и террористического полка «Азов»* (запрещен в РФ).



Фото и видео: РИА Новости и ФСБ
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