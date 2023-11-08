Общество 08.11.2023 в 15:39
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО
Текст: Номер один
ФСБ России задержала пособника украинской разведки в Бурятии, он склонял российских военных перейти на сторону ВСУ непосредственно в зоне проведения спецоперации, возбужденно дело о госизмене, сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», - говорится в сообщении.
Фото и видео: РИА Новости и ФСБ
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный использовал в качестве аргументов ложные сведения, которые были направленный на дискредитацию ВС России, а также обещал дезертирам организовать связь с его кураторами из спецслужб Украины и террористического полка «Азов»* (запрещен в РФ).
Фото и видео: РИА Новости и ФСБ
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