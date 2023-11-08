Общество 08.11.2023 в 15:59

В Монголии проверят все закупки в сфере общественного транспорта Улан-Батора

Автобусы для столицы страны чиновники закупали напрямую, без проведения торгов
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии проверят все закупки в сфере общественного транспорта Улан-Батора
Правоохранительные органы Монголии расследуют все покупки в секторе общественного транспорта столицы страны за счет госбюджета с 2009 по 2023 годы. Об этом сообщил мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар на совещании городских служб.

«Каждый автобус, закупленный за счет госбюджета в рамках обновления общественного транспорта с 2009 по 2023 годы, будет проверен правоохранительными органами и государству будет возмещен ущерб», - сказал градоначальник.

Он добавил, что его предшественники на посту мэра и бывшие министры финансов и транспорта страны осуществляли прямые закупки автотранспорта без объявления тендера. В частности, когда министром транспорта и дорожного развития работал экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

«Поэтому будет тщательно расследовано, как сменявшие друг друга мэры столицы, минфин и минтранс заключали прямые контракты, не соблюдая закон. Если выявится нарушение закона, эти люди будут привлечены к ответственности», - пообещал новый мэр Улан-Батора. 

По его информации, модернизация столичного общественного транспорта началась в 2009 году, когда городской автопарк пополнился 400 автобусами южнокорейской компании Daewoo. Но их купили без открытого тендера за счет госбюджета и передали напрямую трем государственным и семи частным предприятиям без оформления автобусов в качестве государственной или столичной собственности. В соглашении был прописан шестилетний график погашения стоимости автобусов, однако компании не выполнили свои договорные обязательства.

«Лишь немногие из этих компаний произвели выплаты. Уровень погашения кредитов этих предприятий составляет от 13-30%. Иск департамента имущественных отношений столицы о возмещении ущерба не удовлетворили, поскольку автобусы изначально не были зарегистрированы как государственная собственность», - отметил мэр.

В последующие годы мэры Улан-Батора вновь закупали автобусы без тендеров по прямым контрактам. При этом часть купленных автобусов быстро выходила из строя или не используется до сих пор. Всего с 2009 года в рамках реформы парка общественного транспорта Улан-Батора было осуществлено 10 таких закупок.

Фото: «Номер один»
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