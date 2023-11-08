Общество 08.11.2023 в 16:13

Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка

Именно там воспитывает десятерых детей «Мать-героиня» Людмила Бадмаева и ее муж
A- A+
Текст: Иван Иванов
Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка
Людмила Николаевна Бадмаева, мать десяти детей, живёт в селе Михайловка Закаменского района Бурятии. В прошлом году президент России подписал указ о присвоении ей звания «Мать-героиня». Людмила Бадмаева стала первой матерью на Дальнем Востоке, кто удостоился награды после восстановления в стране в 2022 году почётного звания «Мать-героиня».

В документе от 26 ноября 2022 года указано, звание «Мать-героиня» присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Только Людмила Бадмаева знает, что стоит за этими словами. Причём сама мама Людмила Николаевна считает, что без её надежной опоры – мужа, она не справилась бы с воспитанием десяти детей. Алексей Александрович Анулеев дважды уходил добровольцем на фронт. В зоне специальной военной операции, исполняя свой мужской долг, прежде всего, думал о своей большой семье, любимой жене и своих детях.


– Залог семейного счастья в доброте, – уверен Алексей Анулеев. – Для меня семья – это крепкий дом, дети, моя поддержка и опора, это самое дорогое, что у меня есть. Наша крепкая дружная семья давала мне силы, когда я находился в зоне спецоперации. Я знал, что меня дома ждут, верил и верю, что Победа будет за нами, потому что каждый, с кем я воевал, понимал, за что мы воюем. Будущее – это наши дети, продолжение нас, родителей, основа нашей страны. Я даже и не думал, что у меня будет большая семья. Как-то само получилось, что нас стало больше. Никаких секретов воспитания нет. Нужно просто жить по совести. А дети сами дойдут до этого.

В семье Анулеевых уроки детей обычно проверяет отец. Он же – главный затейник семейных выездов, совместных занятий. Починить или построить – Алексею Александровичу всё по плечу. Все надворные постройки – его рук, и сыновья от него не отстают, учатся у отца, как когда-то дед учил их отца. Ветеран боевых действий – пример для подражания для пяти сыновей и предмет обожания для пяти дочерей.

– Наш старший сын Степан, отслужив срочную, продолжает службу в Росгвардии, – рассказывает Людмила Николаевна. – Второй сын Владимир служит в рядах Российской армии. Дочери Алла и Татьяна – студентки Гусиноозерского энергетического техникума, обе очень любят рисовать. Иван и Дмитрий учатся в нашей сельской школе, оба – участники военно-патриотического клуба «Дозор», спортивных соревнований, волонтёры, любители речной рыбалки. Младшие дети Анна, Александр, Алина и Елизавета – дошколята, наши юные исследователи и помощники.


Глядя на эту хрупкую женщину, не скажешь, что у неё десять детей. Тем не менее, Людмила Николаевна – не только многодетная мать, на которой большая семья и огромное хозяйство, но и человек крайне увлеченный и общественно активный. Людмила Николаевна активно участвует в жизни села, а еще любит шить, вязать, вкусно готовить, выращивать урожай в огороде и цветы на участке. Девочки за мамой поспевают, учатся и во всём ей помогают.

Алексей Александрович и Людмила Николаевна выросли на селе, оно же их и связало. Алексей и Людмила познакомились в 1999 году на зернотоке сельского производственного кооператива «Михайловское», через два года родилась их семья. С тех пор Алексей и Людмила делают всё вместе.

– Россия сегодня – единственный оплот традиционных семейных ценностей, – говорит министр социальной защиты Татьяна Быкова. – В Бурятии много достойных семей, но на семью Алексея Александровича и Людмилы Николаевны стоит равняться. Это – гордость Бурятии. Имя многодетной мамы Людмилы Бадмаевой занесено в Книгу Материнской славы Закаменского района, в которой сегодня значатся имена 26 многодетных матерей. Очень хочется, чтобы у нас было как можно больше таких многодетных дружных семей. Ведь, чем нас больше, тем мы сильнее. И государственная политика страны, в частности, национальный проект «Демография» направлен на поддержание рождаемости, укреплении института семьи и материнства. Семья – опора нашей страны.

Алексей Анулеев и Людмила Бадмаева живут в селе Михайловка Закаменского района Бурятии, каждодневный труд которых проходит в заботах о будущем семьи, о будущем республики и большой страны. Это ли не счастье?

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Теги
семья

Все новости

Дед Мороз поехал по России
08.11.2023 в 16:35
В Бурятии женщина погибла в горящем доме
08.11.2023 в 16:32
Житель Бурятии выплатил долги по алиментам
08.11.2023 в 16:21
Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка
08.11.2023 в 16:13
В Монголии проверят все закупки в сфере общественного транспорта Улан-Батора
08.11.2023 в 15:59
В Бурятии потушили пожар на ГОКе
08.11.2023 в 15:50
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
08.11.2023 в 15:39
В Бурятии будут судить водителя, сбившего детскую коляску
08.11.2023 в 15:14
А вы сталкивались с кибермошенниками?
08.11.2023 в 14:52
В Бурятии подняли зарплату бюджетникам
08.11.2023 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Дед Мороз поехал по России
Поезд новогоднего волшебника посетит 10 станций ВСЖД
08.11.2023 в 16:35
Житель Бурятии выплатил долги по алиментам
Скорей, из-за своей любви к автомобилю, чем к своему ребенку
08.11.2023 в 16:21
В Монголии проверят все закупки в сфере общественного транспорта Улан-Батора
Автобусы для столицы страны чиновники закупали напрямую, без проведения торгов
08.11.2023 в 15:59
В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО
08.11.2023 в 15:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru