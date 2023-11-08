Общество 08.11.2023 в 16:35
Дед Мороз поехал по России
Поезд новогоднего волшебника посетит 10 станций ВСЖД
Текст: Номер один
Дед Мороз из Великого Устюга отправляется на поезде в очередное путешествие по стране, 5 декабря состав прибудет на станцию Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги. Во время стоянок поезда посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Для счастливых обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.
В границах ВСЖД «Поезд Деда Мороза» также совершит остановки на станциях Вихоревка, Коршуниха-Ангарская, Северобайкальск, Таксимо, Новая Чара, Улан-Удэ, Мысовая, Иркутск и Зима.
Актуальную информацию о движении поезда можно узнать на сайте www.poezddedamoroza.ru, приобрести билеты на праздник – на официальном сайте РЖД в разделе «Путешествуй с РЖД/Поезд Деда Мороза». Продажа откроется за 30 суток до прибытия поезда на станцию.
В составе передвижной резиденции новогоднего волшебника приемная, вагон для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, фотокупе и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также новинка этого сезона – вагон «Кукольный театр».
Маршрут поезда в этом году проходит более чем через 80 городов России.
Фото: poezddedamoroza.ru
Для счастливых обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.
В границах ВСЖД «Поезд Деда Мороза» также совершит остановки на станциях Вихоревка, Коршуниха-Ангарская, Северобайкальск, Таксимо, Новая Чара, Улан-Удэ, Мысовая, Иркутск и Зима.
Актуальную информацию о движении поезда можно узнать на сайте www.poezddedamoroza.ru, приобрести билеты на праздник – на официальном сайте РЖД в разделе «Путешествуй с РЖД/Поезд Деда Мороза». Продажа откроется за 30 суток до прибытия поезда на станцию.
В составе передвижной резиденции новогоднего волшебника приемная, вагон для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, фотокупе и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также новинка этого сезона – вагон «Кукольный театр».
Маршрут поезда в этом году проходит более чем через 80 городов России.
Фото: poezddedamoroza.ru