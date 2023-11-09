Мобилизованного жителя Бурятии записали в дезертиры

В нашу редакцию обратились с жалобой родственники мобилизованного. Геннадию из Кяхтинского района уже три месяца не выплачивают положенное ему денежное довольствие, несмотря на то, что он находится на СВО. В такой ситуации мужчина уже не впервые.Геннадий – уроженец Кяхтинского района, ему 41 год. В свое время он служил в рядах Российской армии в звании рядового. В основном мужчина проживал в Улан-Удэ, работал в дорожно-ремонтных компаниях. Геннадий был дважды женат, но семейная жизнь не складывалась, сейчас он разведен. Тем не менее о детях мужчина не забывает – на содержание сына и дочери регулярно перечисляет деньги.В сентябре 2022 года Геннадия, как и тысячи других мужчин, призвали по частичной мобилизации. Перед отправкой на СВО он прошел подготовку в Бурдунах. Так Геннадий стал военнослужащим 37-й бригады «Шторм».- Сначала племянник был сапером, потом, уже на спецоперации, стал гранатометчиком, - говорит тетя мобилизованного Наталья.За все то время, что прошло с тех пор, как Геннадия мобилизовали, ему ни разу не давали отпуск. С октября 2022 года он находится в зоне спецоперации. Геннадий не раз просился на побывку на родину, но каждый раз ему отказывали. Находясь за тысячи километров от дома, он, тем не менее, не забывал перечислять деньги своим детям.Но однажды Геннадий не выдержал суровых условий и сорвался – вместе со своим товарищем ушел в недельный загул.- Они выпивали на соседней улице и целую неделю не показывались в своей части, командиру. Потом пришли обратно на службу, - говорит родственница мобилизованного.С тех самых пор у Геннадия и начались проблемы. Судя по всему, мужчину уже успели записать в дезертиры и доказать, что это не так, оказалось очень сложно.- После того случая ему три месяца не платили зарплату, считали, что он в бегах. Он звонил нам, в командование части, говорил, что на спецоперации, но ему все равно не давали денежного довольствия, - говорит Наталья.Дело не двигалось с места до тех, пока в ситуацию не вмешалась мама мобилизованного Татьяна Александровна. Женщине 62 года, она на пенсии, но продолжает работать фельдшером в селе Шазагай Кяхтинского района. Пенсионерке пришлось преодолеть 82 километра, чтобы добраться до командования части в Кяхте и военной прокуратуры. Татьяне Александровне удалось доказать, что ее сын действительно находится в зоне боевых действий. Благодаря своей маме Геннадию наконец-то все долги выплатили.Однако, начиная с августа, мужчина вновь не получает никаких выплат.- Командир отправлял начальству рапорт, даже фотографировал его, что Геннадий действительно там, но деньги все равно не платят. Недавно приезжал его сослуживец, также показывал фотографии Геннадия в зоне СВО, но выплаты не возобновляются, - сокрушается тетя военного.Судя по всему, в дело вновь придется вмешаться Татьяне Александровне. Женщина тяжело переживает нахождение сына на спецоперации – мобильная связь в Шазагае плохая, поэтому связь с Геннадием поддерживает его тетя. С ней племянник делится своими переживаниями, бытовыми новостями из зоны СВО, а Наталья потом дозванивается до сестры и пересказывает то, что он рассказал.Татьяна и Наталья очень волнуются за Геннадия – уже неделю мужчина не выходит на связь.За разъяснениями о том, по какой причине мобилизованный не получает денежного довольствия, мы обратились в военную прокуратуру Кяхтинского гарнизона. Военный прокурор отказался комментировать ситуацию, сообщив, что «интересующие сведения отнесены к информации ограниченного доступа».Также мы связались с уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой. Юлия Валерьевна ответила, что для разрешения вопроса в аппарат должны обратиться сами родственники мобилизованного. Необходимую консультацию можно получить по телефону. Уполномоченный добавила, что с подобными жалобами она уже неоднократно сталкивалась ранее.Фото: «Номер один»