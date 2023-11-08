Общество 08.11.2023 в 17:28
Движение автобусов по улицам Левченко и Радикальцева восстановят 11 ноября
Задержка в открытии дорог вызвала возмущение горожан
Текст: Андрей Константинов
11 ноября в Улан-Удэ будет восстановлено движение общественного транспорта по улицам Левченко и Радикальцева. Об этом сообщили в Комитете по транспорту и потребительскому рынку администрации города.
Напомним, в границах этих улиц в Железнодорожном районе выполнялась масштабная реконструкция тепломагистрали №3. Из-за этого они надолго были закрыты для движения.
Все работы по восстановлению нарушенного благоустройства на участках дорог, которые были вскрыты из-за масштабной реконструкции тепломагистрали, власти обещали завершить к 30 октября. Однако к этой дате закончить ремонт не получилось, и его сроки продлили. Данный факт вызвал возмущение горожан.
«Почему не открывается дорога по маршруту №100 напрямую через Левченко? Каждое утро я опаздываю на работу. Дорога сделана, разметка есть! По объездной через площадь мы теряем много времени», - высказались сегодня улан-удэнцы в популярном паблике «Аноним 03».
«Тоже интересует этот вопрос, 56с в объезд ходит, переезд часто закрыт в утреннее время, ездить очень неудобно». «Поскорей бы открыли уже, ребёнку тоже в школу ездить тяжело». «Задолбали!!! 30.10 должны были сделать все!!! Вот сейчас на переезде снова встал поезд, пропускает другой, сколько он будет стоять неизвестно», - поддержали автора поста другие горожане.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, в границах этих улиц в Железнодорожном районе выполнялась масштабная реконструкция тепломагистрали №3. Из-за этого они надолго были закрыты для движения.
Все работы по восстановлению нарушенного благоустройства на участках дорог, которые были вскрыты из-за масштабной реконструкции тепломагистрали, власти обещали завершить к 30 октября. Однако к этой дате закончить ремонт не получилось, и его сроки продлили. Данный факт вызвал возмущение горожан.
«Почему не открывается дорога по маршруту №100 напрямую через Левченко? Каждое утро я опаздываю на работу. Дорога сделана, разметка есть! По объездной через площадь мы теряем много времени», - высказались сегодня улан-удэнцы в популярном паблике «Аноним 03».
«Тоже интересует этот вопрос, 56с в объезд ходит, переезд часто закрыт в утреннее время, ездить очень неудобно». «Поскорей бы открыли уже, ребёнку тоже в школу ездить тяжело». «Задолбали!!! 30.10 должны были сделать все!!! Вот сейчас на переезде снова встал поезд, пропускает другой, сколько он будет стоять неизвестно», - поддержали автора поста другие горожане.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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