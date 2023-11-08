Вывески в центре Улан-Удэ приведут к единому стилю

«Главные цели — с одной стороны сделаем центр Улан-Удэ более современным и привлекательным, с другой — откроем фасады зданий нашего исторического центра. Облик центральной части столицы Бурятии будет узнаваем и запоминающимся», - рассказал мэр.





«Привычные и популярные улицы получат новый свежий вид. Вывески сделаем в едином стандарте — для этого уже согласовали эскизы с их владельцами. Все работы по демонтажу, изготовлению и установке проведут рекламные агентства. Средства выделены из федерального бюджета по проекту «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Архитектурно-художественный вид центральной части города уже начал меняться буквально на наших глазах. Одним из ярких арт-объектов проекта городского туркода стал мурал Зорикто Доржиева на фасаде гостинице «Бурятия». Обязательно посмотрите, как это красиво и празднично выглядит», - сообщил градоначальник.





В Улан-Удэ приступили к работе по замене вывесок на центральных улицах города, сообщил в соцсетях мэр Игорь Шутенков.По словам Игоря Шутенкова, всего будут заменены 194 вывески на улицах Свердлова, Сухэ-Батора, Банзарова, Коммунистической, Почтамтской и других.Фото: мэрия Улан-Удэ