Общество 08.11.2023 в 17:50
«Жена три месяца на улицу не выходила»
Под Новосибирском начальника ЖКХ судят за ветку, рухнувшую на голову сибирячке
Текст: Номер один
Под Новосибирском начальника ЖКХ города Бердска отдали под суд после того, как на сибирячку рухнула ветка. Мужчину обвиняют по двум статьям - халатность и подлог документов. Напомним, ЧП произошло 29 июля 2022 года: на 37-летнюю женщину упала ветка березы, когда женщина шла с сыном по центру Бердска. Ветка рассекла сибирячке лоб, а ее ребенка немного задела по щеке. Бердчанку забрали в больницу: а лоб ей пришлось наложить шов длиной 15 сантиметров.
- Жена смогла выходить из дома спустя 3 месяца: у нее был страх, что на нее снова упадет дерево, - рассказывал КП-Новосибирск Иван, супруг бердчанки.
7 ноября состоялось первое судебное заседание: на нем прокурор огласил обвинительное заключение.
- Статья про подлог документов возникла в ходе следствия. Оказалось, что, пока шло расследование, начальник ЖКХ попросил нескольких сотрудников оформить акты осмотра места задним числом. Якобы они обходили этот участок за месяц до трагедии. Потом правда вскрылась, - объяснил муж сибирячки.
Экспертам удалось установить, что ветка березы упала из-за потери прочности древесины ствола. В конце декабря 2022 года аварийное дерево спилили.
Семья Бервиновых подала еще один иск. В гражданском порядке они хотят взыскать 600 тысяч с отдела ЖКХ. В эту сумму входит моральная компенсация, пластическая операция, санаторно-курортное лечение и пересадка волос бердчанке.
Фото: Иван Бервинов
- Жена смогла выходить из дома спустя 3 месяца: у нее был страх, что на нее снова упадет дерево, - рассказывал КП-Новосибирск Иван, супруг бердчанки.
7 ноября состоялось первое судебное заседание: на нем прокурор огласил обвинительное заключение.
- Статья про подлог документов возникла в ходе следствия. Оказалось, что, пока шло расследование, начальник ЖКХ попросил нескольких сотрудников оформить акты осмотра места задним числом. Якобы они обходили этот участок за месяц до трагедии. Потом правда вскрылась, - объяснил муж сибирячки.
Экспертам удалось установить, что ветка березы упала из-за потери прочности древесины ствола. В конце декабря 2022 года аварийное дерево спилили.
Семья Бервиновых подала еще один иск. В гражданском порядке они хотят взыскать 600 тысяч с отдела ЖКХ. В эту сумму входит моральная компенсация, пластическая операция, санаторно-курортное лечение и пересадка волос бердчанке.
Фото: Иван Бервинов